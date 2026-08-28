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Piatok 28. august 2026
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Premiér vyjadril ľútosť nad úmrtím nórskeho kráľa Haralda V.

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Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Maroš Herc

Nórsky kráľ Harald V. zomrel v piatok ráno vo veku 89 rokov.

Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vyjadril v mene slovenskej vlády úprimnú sústrasť a ľútosť nad odchodom nórskeho kráľa Haralda V. Jeho nástupcovi Haakonovi VIII. poprial vo svojej nadchádzajúcej misii úspechy. Premiér verí v dobré vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Nórskom. Uviedol to počas tlačovej konferencie v Žiari nad Hronom pri návšteve spoločnosti Slovalco.

Novému nórskemu kráľovi Fico zaželal, aby „sa mu darilo naplniť vo svojej misii to, čo sa dá na takéto postavenie predpokladať“.

Nórsky kráľ Harald V. zomrel v piatok ráno vo veku 89 rokov. Bol najstarším vládnucim panovníkom v Európe. Kráľovský palác už predtým informoval, že kráľ bol hospitalizovaný s mimoriadne vážnym krvným ochorením. Po smrti Haralda V. sa novým nórskym kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Haakon Magnus. Ako vládca prijal meno Haakon VIII.
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