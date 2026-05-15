Premiér vyjadril znepokojenie nad ruskými útokmi blízko hraníc SR
Bratislava 15. mája (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyjadril veľké znepokojenie nad nedávnymi útokmi ruskej armády na západnú Ukrajinu, ktoré boli aj blízko hraníc Slovenska. Predseda vlády to vyhlásil na piatkovej tlačovej konferencii v Handlovej s tým, že si želá, aby došlo čo najskôr k prímeriu.
„Chcem vyjadriť veľké znepokojenie, ak sa tak blízko hraníc Slovenska objavujú takéto útoky,“ uviedol Fico s tým, že je to príliš blízko a musíme byť opatrní. Želá si čo najskorší mier. „Nie je to však v našich rukách. Ak bude Európa naďalej „podkurovať" vojnu, tak bude trvať dlho,“ skonštatoval premiér.
Na novinársku otázku, prečo po útokoch nezvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady SR, reagoval, že nepotrebuje robiť gestá a nemusí ju automaticky zvolávať. „Ak by došlo k situácii, ktorá by nás ohrozovala, zvolal by som aj Bezpečnostnú radu SR, ja sa tomu nebránim,“ uviedol. Zároveň podotkol, že sa hľadá termín spoločného zasadnutia vládnych kabinetov Slovenska a Ukrajiny.
Fico sa vyjadril aj k informáciám o zrušenej návšteve nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza na Slovensku. Kancelár mal mať podľa premiéra súkromný program 30. mája v Bratislave, preto sa s ním chcel Fico 29. mája pracovne stretnúť. O oficiálnu návštevu nemalo ísť. „Beriem na vedomie, že sa mu zmenil program, tak sa stretneme inokedy,“ povedal predseda vlády s tým, že by z toho nerobil senzáciu.
Premiér tvrdí, že ak by niekto zrušil stretnutie s ním pre jeho návštevu Moskvy, išiel by do hlavného mesta Ruska „trikrát viac“. „Neverím, že by urobil Merz takú politickú chybu, že nepríde, lebo Moskva. Tomu neverím. To by bola silná káva aj pre mňa,“ vyhlásil Fico. Povedal, že Merzovi zavolá alebo sa s ním stretne na Európskej rade.
Fico v sobotu (9. 5.) počas svojho návratu z Moskvy informoval, že návšteva Merza na Slovensku je plánovaná na 29. mája. Nemecký kancelár kritizoval v sobotu prítomnosť Fica v Moskve na oslavách Dňa víťazstva, ktorým si Rusko pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom v roku 1945. „Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Veľmi ma to mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budeme rozprávať,“ povedal Merz na spoločnej tlačovej konferencii so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme. Hovorca nemeckej vlády pre TASR vo štvrtok (14. 5.) uviedol, že Merz v súčasnosti neplánuje a ani neplánoval oficiálnu návštevu Slovenska.
