Heger: Výročie transportu Židov pripomína povinnosť zachovať mier

Bratislava 25. marca (TASR) – Výročie prvého židovského transportu nám hlasno pripomína povinnosť zachovať mier, demokraciu a ľudské práva. Uviedol to v piatok predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).



Premiér pripomenul, že pred 80 rokmi, konkrétne 25. marca 1942 vo večerných hodinách, vyrazil zo železničnej stanice v Poprade prvý transport so slovenskými Židmi. Smeroval do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Podľa Hegera tak odštartoval systematické vyhladzovanie skupiny obyvateľov len preto, že mali iné vierovyznanie.



"Toto smutné výročie nám dnes, keď u nášho priameho suseda zúri vojna, oveľa hlasnejšie ako kedykoľvek predtým pripomína, aké dôležité je jasne odmietať prejavy fašizmu, xenofóbie, rasizmu, ale aj princíp kolektívnej viny," uviedol premiér.



Doplnil, že v septembri 2021 sa vláda ospravedlnila za vojnový Židovský kódex, ktorý obmedzoval občianske a náboženské práva a v konečnom dôsledku predznamenal deportácie Židov do táborov smrti. "Dnes chcem vyjadriť ľútosť nad zbytočnými obeťami ľudí, ktorí s nami žili bok po boku, a rovnako chcem zdôrazniť, že nikdy nemôžeme rezignovať na našu historickú úlohu - robiť všetko pre zachovanie mieru, demokracie a dodržiavanie ľudských a občianskych práv," zdôraznil predseda vlády SR.