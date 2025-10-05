< sekcia Slovensko
Premiér: Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa plánu
Prešov 5. októbra (TASR) - Výstavba vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa plánu. Ministerstvo obrany a zodpovedný tím majú veci nastavené tak, aby v roku 2027 nemocnica stála a bola pripravená na odovzdanie. Uviedol to v nedeľu predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii s ministrom obrany SR Robertom Kaliňákom (Smer-SD) na stavenisku novej vojenskej nemocnice v Prešove.
K transformácii nemocnice na vojenskú nemocnicu došlo preto, aby ministerstvo obrany mohlo vstúpiť do tohto projektu s vlastnými zdrojmi. „Aj toto je výborný príklad toho, že my si uvedomujeme záväzky, ktoré máme voči našim partnerom v zahraničí, ale rovnako si uvedomujeme aj to, že tieto zdroje sa dajú použiť aj inak ako na nákup zbrojných systémov,“ uviedol Fico s tým, že nemocnica bude slúžiť pre verejnosť.
Nemocnica za posledný rok pribrala ďalších 20.000 štvorcových metrov výstavby. „Museli pribudnúť niektoré zariadenia tak, aby nemocnica všetko splnila, a navyše bude ešte o jedno poschodie vyššia. To je tá zmena, ktorá nás trošku posunula, pretože sa musela premietnuť aj do samotných základov nemocnice,“ priblížil Kaliňák s tým, že nemocnica spolu s ďalšou časťou bude poskytovať okolo 1300 lôžok.
Výstavba nemocnice bude stáť zhruba 450 miliónov eur a ďalších približne 100 miliónov eur bude stáť samotná výbava všetkých medicínskych zariadení. Dokopy by tu mali byť približne štyri počítačové tomografie, štyri magnetické rezonancie, šesť CT počítačových tomografií, viac ako osem angioliniek a ďalších 21 expektačných izieb.
Na konci októbra bude prebiehať ďalšie preberanie stavby od nového víťaza, ktorý bude pokračovať v civilnej časti výstavby samotnej nemocnice. „Termín sa budeme snažiť stihnúť tak, aby sme slovo dodržali a v tom rekordnom čase, teda v zásade za tri roky, boli schopní doručiť takúto obrovskú nemocnicu, ktorá bude mať viac ako 200.000 štvorcových metrov stavebného priestoru,“ doplnil minister obrany.
