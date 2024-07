Premiér vystúpil prvýkrát od atentátu na verejnosti, prišiel na Devín

Bratislava 5. júla (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) počas svojho prvého príhovoru na verejnosti od atentátu kritizoval progresívne a liberálne ideológie, ktoré označil za nezmyselné. V rámci obrany voči nim bude možno podľa jeho slov potrebné nájsť politickú zhodu na úprave Ústavy SR, aby sa voči týmto ideológiám postavila silná hrádza. V príhovore počas celonárodných osláv výročia príchodu Cyrila a Metoda na bratislavskom hrade Devín spomenul aj potrebu znižovania napätia v spoločnosti. Vyzval ľudí, aby sa zamysleli, čo môžu urobiť preto, aby sa neopakoval atentát, ktorý sa odohral na jeho osobu v polovici mája. Zopakoval aj potrebu mierových rokovaní pri riešení konfliktu na Ukrajine.



"Musíme všetci spoločne postaviť obrovskú hrádzu nezmyselným, progresívnym a liberálnym ideológiám, ktoré sa šíria ako rakovina. Sú to ideológie, ktoré poškodzujú túto krajinu, sú to ideológie, ktoré vznikli možno len predvčerom," vyhlásil Fico. Nechce pre "módne trendy" meniť ústavu alebo zákony. Pripomenul, že v ústave je zakotvená definícia manželstva.



"Ak budeme naďalej ohrozovaní ideológiami, ktoré vznikajú zo dňa na deň, ktoré sa šíria ako jed, ktoré sú v príkrom rozpore s tým, čo máme v Ústave SR, možno budeme musieť hľadať zhodu na slovenskej politickej scéne v ďalších krokoch k úprave Ústavy SR, kedy by sme túto hrádzu proti liberálnym a progresivistickým ideológiám postavili ešte silnejšiu," skonštatoval.



Premiér vyhlásil, že spoločnosť je rozdelená, kritizoval niektoré médiá, ktoré podľa neho označili sviatok svätých Cyrila a Metoda za prežitok. Podľa Fica sa musia všetci zamyslieť nad tým, čo sa dnes deje na Slovensku a v Európe. "Európa a Slovensko neboli nikdy také rozjatrené, ako sú rozjatrené teraz," skonštatoval.



Vyslovil obdiv maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za to, že navštívil Kyjev aj Moskvu. "Keby mi to môj zdravotný stav umožňoval, veľmi rád by som sa k nemu pripojil. Mierových rokovaní, mierových iniciatív nie je nikdy dosť, preto urobme gesto, ktoré by mohlo byť oslavou dnešného večera, že sa všetci nad tým zamyslíme, čo s tým ideme urobiť, aby sa nám nezopakoval 15. máj, aby sa nám nezvyšovalo napätie v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine," vyhlásil premiér.



Toto gesto by podľa neho mohlo byť cestou k hľadaniu prostredia pre korektnú politickú súťaž a korektnú spoluprácu. "Pokiaľ neurobíme niečo v najbližších dňoch a mesiacoch, situácia, ktorá sa vyvíja na Ukrajine, sa môže vymknúť z rúk a môžeme byť svedkami nekontrolovaného vojnového konfliktu," odkázal.



Fico zablahoželal všetkým k sviatku svätých Cyrila a Metoda, ktorý podľa neho patrí medzi najvýznamnejšie a je najviac zapísaný v súvislosti s našou históriou. "Ľudia, ktorí tu boli v deviatom storočí, boli naši predkovia a my sme ich potomkovia. Na tomto nikto nič nemôže vyšpekulovať a, prosím, túto fantastickú kontinuitu slovenských a slovanských dejín si prísne chráňme, nemôžeme v žiadnom prípade o ňu prísť," odkázal. Duchovné dedičstvo svätých Cyrila a Metoda označil za veľký strom, ktorý posolstvom viery, dobra, múdrosti a odpustenia ovplyvňuje ľudí žijúcich na Slovensku už dvanásť storočí.



Na celonárodných oslavách 1161. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda sa zúčastnili najvyšší ústavní činitelia aj predstavitelia verejného života. Na podujatí vystúpil okrem Fica, prezidenta Petra Pellegriniho a podpredsedu parlamentu Petra Žigu aj predseda Konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.