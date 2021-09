Premiér vyzdvihol návštevu pápeža a jeho posolstvá

Košice 14. septembra (TASR) – Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzdvihol prebiehajúcu návštevu pápeža Františka na Slovensku a jeho posolstvá. „Myslím si, že to, že Svätý Otec sa rozhodol prísť do tohto regiónu, vybral si práve Slovensko a strávi tu štyri dni, svedčí o tom, že mu na Slovensku nesmierne záleží, že hoci je to malá krajina v strede Európy, tak má veľký význam. Preto by sme mali počúvať o to pozornejšie, aké slová nám hovorí,“ povedal premiér pre novinárov po stretnutí hlavy katolíckej cirkvi s mládežou v Košiciach.



Podľa predsedu vlády by mohlo ísť o impulz na zmenu postojov. „Hovorí o tom, aby sme sa nebáli, aby sme pozerali dopredu, aby sme neboli pesimisti. Dnes to tu veľmi jasne zaznelo, lebo pesimizmus spôsobuje, že rýchlo zostarneme, že zostarneme ako mladí ľudia, to tu veľmi pekne vyzdvihol. Takže, je to veľmi silný odkaz pre nás všetkých, aby sme s optimizmom pozerali dopredu a hlavne, aby sme spolupracovali,“ skonštatoval Heger. Dodal, že Slovensko potrebuje spoluprácu, ak chce uspieť vo veľkom svete. Verí, že pápežove posolstvá pozitívne zaznejú v spoločnosti aj v politike.



Slová hlavy katolíckej cirkvi pritom podľa premiéra nesmerujú len k veriacim, ale dokážu inšpirovať kohokoľvek, keďže sa týkajú hodnôt dôležitých pre každodenný život. Ocenil, že Svätý Otec zavítal aj na košické rómske sídlisko Luník IX. „Myslím si, že tým vyslal silný signál, a nielen tým, že tam bol, ale aj tým, čo hovoril. Hovoril o tom, že by sme mali odstrániť akékoľvek predsudky, čiže je to v prvom rade o zmene postoja. A, samozrejme, hovoril aj o integrácii, aká je dôležitá,“ dodal premiér.



Podľa košického pomocného biskupa Mareka Forgáča pápež František na stretnutí s mladými na štadióne Lokomotíva potvrdil, že je veľmi spontánny. „Je vidieť, že mladým rozumie. Ak hovorí do ich srdca, tak vychádza z ich existenciálnej situácie. Zároveň do svojej reči dáva určitú emóciu, čo je obdivuhodné na človeka v takomto veku. Mladí ľudia radi žijú emóciou a určite aj týmto spôsobom je pre nich blízky a atraktívny,“ povedal.