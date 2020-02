Premiér vyzval ľudí, aby išli voliť a rozhodli, kam sa bude SR uberať

Bratislava 26. februára (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini vyzval ľudí, aby išli v sobotu (29. 2.) voliť. V príhovore občanom podotkol, že o budúcej podobe slovenskej politiky by mali prehovoriť obyvatelia všetkých miest a obcí na Slovensku. "Preto vás všetkých bez rozdielu bydliska pozývam k volebným urnám," vyhlásil premiér.



Príhovor predsedu vlády SR Petra Pellegriniho k parlamentným voľbám



Slovenky a Slováci, vážení spoluobčania,



už v sobotu sa otvoria brány volebných miestností a my budeme rozhodovať, kto nás najbližšie štyri roky bude zastupovať v Národnej rade Slovenskej republiky. Z hľadiska kvality života sú parlamentné voľby azda najdôležitejšie zo všetkých. Preto vás chcem v prvom rade vyzvať, aby ste prejavili svoj názor, využili svoje volebné právo a rozhodli ste o tom, kam sa Slovensko bude štyri roky uberať.



Máme jedinečnú možnosť ovplyvniť život v našom štáte. Nikto iný, iba občania Slovenskej republiky majú právo povedať, komu dajú mandát na spravovanie vecí verejných. O zložení národnej rady, podobe vlády i obsadení funkcie premiéra nebudú rozhodovať ani médiá, ani hysterické výkriky na sociálnych sieťach. Len a len ľudia rozhodnú, kto ich bude zastupovať, a tak je to dobre. Nedajme si túto možnosť vziať.



Veľmi by ma tešilo, keby silným hlasom prehovorili všetky slovenské regióny. Som presvedčený, že Slovensko bude iba také silné, aké budú jeho jednotlivé časti. Tak ako sila každej rodiny je postavená na medzigeneračnej solidarite, tak sila štátu sa musí opierať o solidaritu a vzájomnú pomoc centra a regiónov. Všade majú ľudia právo na dobrú prácu za dobrý plat, dostupnú zdravotnú starostlivosť, kvalitné vzdelanie či pocit bezpečia. Preto by o budúcej podobe slovenskej politiky mali prehovoriť tak obyvatelia tých najmenších obcí, ako aj menších a väčších miest či metropoly. Preto vás všetkých bez rozdielu bydliska pozývam k volebným urnám.



Účasť na voľbách považuje niekto za právo, iný za svoju občiansku povinnosť. Ja osobne ju považujem predovšetkým za spoločenskú zodpovednosť. Nerozhodujeme totiž iba o sebe, ale o svojich deťoch, rodičoch, susedoch a všetkých ľuďoch na Slovensku. Preto si, prosím, doprajme nielen niekoľko minút na návštevu volebnej miestnosti. Ale doprajme si aj chvíľku času na to, aby sme svoje rozhodnutie dobre zvážili.



Skúsme si predovšetkým odpovedať, aké Slovensko by sme chceli mať o štyri roky. Ako sa za ten čas zmení svet okolo nás a ako by sa malo zmeniť Slovensko. Prvoradou našou úlohou je vytvoriť podmienky na vnútropolitickú stabilitu bez zbytočných hádok a škriepok. Tá je kľúčom k ďalšiemu úspechu Slovenska ako síce malej krajiny, ale so šikovnými a pracovitými ľuďmi. Skúsme si pomenovať priority, ktoré by naši volení zástupcovia mali napĺňať. Či chceme, aby Slovensko napríklad ostalo členskou krajinou Európskej únie a NATO, či chceme, aby ostalo sociálnym štátom, aby bolo stabilné, bezpečné a riadené kompetentnými ľuďmi.



Ak si pomenujeme svoje priority, skúsme sa sami seba opýtať, kto ich najlepšie naplní. Skúmajme, či sľuby, ktoré nám jednotliví kandidáti dávajú, sú vôbec uskutočniteľné. Posudzujme ľudí podľa ich doterajších skutkov, nielen podľa rečí. Pozrime sa teda aj na to, čo majú tí-ktorí kandidáti za sebou, aké majú osobnostné či vzdelanostné predpoklady a aké skúsenosti z práce, o ktorú sa uchádzajú. Predstavme si ľudí, ktorým dávame dôveru, priamo na postoch, na ktoré kandidujú. Ak si ich tam predstaviť nevieme, dajme dôveru tým, ktorí svoje poslanie zvládnu.



Politici musia rozhodnutie ľudí bez výhrad prijať a s pokorou rešpektovať. Musia prijať karty, ktoré im rozdali ľudia, a na ich základe sa dohodnúť na prieniku svojich programových priorít. Slovensko potrebuje funkčný parlament i vládu, ktorá začne čo najrýchlejšie pracovať. Ľudia od politikov očakávajú dohodu, nie večné hašterenie.



Dovoľte mi na záver povedať jedno osobné prianie. Veľmi by som si želal, aby nech sa už parlamentné voľby skončia akokoľvek, boli jedným z krokov k zmiereniu ľudí na Slovensku. Nie ďalším krokom k ich rozdeľovaniu. Veľmi ma trápi, keď vidím, ako politika odcudzuje vzájomne rodiny, priateľov či kolegov na pracovisku. Náš národ bol v histórii úspešný vždy vtedy, keď bol jednotný. Čakajú nás nové časy, plné zmien, a my musíme spoločne prekročiť ich prah. Nech nás preto vo voľbách nevedie nenávisť, ale záujem o budúcnosť Slovenska a jeho národnú súdržnosť.