Premiér vyzval ľudí nad 50 rokov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Na snímke očkovacie miesto Bratislavského samosprávneho kraja v nákupnom centre, v ktorom sa ľudia môžu zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 bez registrácie 16. októbra 2021 v Bratislave, foto z archívu. Foto: TASR Pavol Zachar

Lengvarský: Zaočkovaných treťou dávkou proti COVID-19 je už viac ako 66.000 ľudí

Bratislava 27. októbra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzval ľudí nad 50 rokov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Nezaočkovaní ľudia končia v nemocniciach najviac a očkovanie je preukázateľne najväčšia ochrana pred nakazením, poukázal.poznamenal Heger s tým, že ak sa zaočkuje pár desiatok ľudí, môžu zabrániť tomu, aby sa ich okres zafarbil načierno. Ako príklad uviedol Bratislavu, kde je vysoká zaočkovanosť, a tak sa nikdy nedostane do čiernej farby, kde sú najprísnejšie pravidlá.Dodržiavanie pravidiel v okresoch zo strany obyvateľov je podľa predsedu vlády kľúčové. Situáciu prirovnal ku križovatke, kde na každom semafore nemôže byť policajt, pretože dodržiavanie pravidiel je o zodpovednosti každého človeka.poznamenal Heger.Zároveň uviedol, že v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou sa vláda zatiaľ nezaoberá príspevkom pre podnikateľov na nájomné. Nerokuje sa ani o núdzovom stave, momentálne je to podľa Hegera "mimo mísu".Na Slovensku podali od 19. do 26. októbra tretiu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v 66.304 prípadoch. V čakárni na túto dávku vakcíny je v súčasnosti 8822 osôb. Očkuje sa v 98 miestach, z nich sedem je veľkokapacitných očkovacích centier, 16 polikliník a 75 nemocníc. V stredu to po rokovaní vlády oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).povedala pre TASR hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá s tým, že k strede evidujú viac ako 23.000 osôb, ktorým bola podaná práve táto dávka vakcíny proti ochoreniu COVID-19.Pri očkovaní treťou dávkou chce rezort zdravotníctva uprednostniť vyššie ročníky. Lengvarský povedal, že chcú poznať záujem ľudí, čo ministerstvu pomôže kapacitne sa pripraviť na očkovanie treťou dávkou nižších ročníkov. Systém by mal byť podľa šéfa rezortu zdravotníctva nastavený tak, aby sa všetci záujemcovia mohli zaočkovať čím skôr.Výjazdové tímy vyšli 16-krát do ohnísk spolu s intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva SR. Vypomáha aj 142 profesionálnych vojakov, z nich 91 je v nemocniciach a 51 je v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.