Premiér vyzval na očkovanie, označil ho za cestu, ako poraziť pandémiu

Príhovor premiéra E. Hegera



Vážení spoluobčania, dovoľte mi prihovoriť sa Vám z pozície predsedu vlády Slovenskej republiky.



V prvom rade by som sa Vám chcel poďakovať za to, že najmä vďaka Vám sa pandemická situácia na Slovensku výrazne zlepšuje. Osobne cítim nádej, že aj vďaka spolupráci dokážeme pandémiu zvládnuť.



Rozumiem však tomu, že posledný rok bol pre každého z nás náročný a to najmä preto, lebo sme sa museli veľmi rýchlo prispôsobiť mnohým zmenám, ktoré si vyžadovali našu pozornosť. Boli sme postavení pred viaceré výzvy, ktorým sme všetci čelili najlepšie, ako sme vedeli.



Spomínam si, že už na začiatku pandémie sme sa spojili a začali si vzájomne pomáhať. Myslím si, že to bola najlepšia možná voľba v takejto náročnej dobe.



Uvedomujem si, že mnohým z nás však pandémia zasiahla do osobnej, ale aj pracovnej roviny. Vnímam to tak, že nám pandémie veľa zobrala, ale verím, že nám aj niečo dala. Minimálne poukázala na to, čo je v našich životoch to najdôležitejšie – zdravie, medziľudské vzťahy a sloboda.



Pandémia nás naučila, že ak chceme nad ňou vyhrať, tak potrebujeme ťahať za jeden povraz. V aktuálnej situácii mám teda najmä na mysli dať sa zaočkovať. Očkovanie je totižto stará a osvedčená ochrana ľudstva pred nákazami.



Ja chápem, že lano sa nedá tlačiť, ale viem, že sa dá ťahať. Ak by som na Vás tlačil, nerobil by to, čo je mojím cieľom. Mojím cieľom je Vás povzbudiť a zároveň uistiť v tom, že očkovanie je v aktuálnej situácii najrýchlejšou cestou, ako nad pandémiou zvíťaziť v relatívne krátkom čase.



Keď sa pandémia začala, mnohí z nás túžili po vakcíne, a to preto, aby sme sa opäť mohli vrátiť k bežnému životu. Teraz tu vakcínu máme, a tak sa obraciam na Vás, ktorí sa už môžete prihlásiť, ale aj na Vás, na ktorých už čoskoro príde rad. Pridajte sa aj Vy k viac ako jednému miliónu ľudí – občanov Slovenskej republiky, ktorí sa už zaočkovať dali. Robíme to pre nás a je to najmä na nás a o nás. Očkovanie je aktuálne najlepšia voľba.



Budem preto rád, keď si na záver zapamätáme tieto tri slová : SPOLOČNE – PANDÉMIU – ZVLÁDNEME.

