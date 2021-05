Vláda E. Hegera získala dôveru, podporilo ju 89 poslancov

Na snímke výsledky hlasovania o programovom vyhlásení vlády SR 4. mája 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Premiér vyzval na podporu PVV, prihovoril sa koalícii aj opozícii

Bratislava 4. mája (TASR) - Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) má dôveru poslancov Národnej rady (NR) SR. Za programové vyhlásenie vlády (PVV), a teda aj za dôveru kabinetu, hlasovalo 89 členov snemovne zo 144 prítomných, proti bolo 55 poslancov. Potrebných bolo minimálne 76 hlasov.Za boli poslanci OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí, proti hlasoval klub Smeru-SD, ĽSNS aj všetci nezaradení poslanci. Neprítomných bolo šesť poslancov, medzi nimi Ján Kerekréti a Martin Čepček z klubu OĽANO, Jana Bittó Cigániková a Radovan Sloboda z SaS, Jaroslav Baška zo Smeru-SD a tiež nezaradený poslanec Štefan Kuffa.O programe vlády diskutovalo v pléne NR SR okolo 40 rečníkov spomedzi koaličných i opozičných poslancov a členov vlády počas mimoriadnej schôdze, ktorá sa začala v piatok (30. 4.). Utorkovým hlasovaním sa schôdza skončila.PVV má 131 strán a 18 kapitol, v ich radení oproti pôvodnému dokumentu z apríla 2020 nenastali výrazné zmeny. Úvodná kapitola je opäť venovaná boju proti korupcii, posledná kultúre. PVV je doplnené v úvode o aktualizáciu predchádzajúceho roka a činnosť exekutívy počas pandémie ochorenia COVID-19. Vláda deklaruje, že "revitalizované" PVV má ambiciózne, ale reálne ciele na zvýšenie kvality života každého občana. Kabinet si uvedomuje, že prípadné zlyhanie by malo na krajinu významný devastačný dosah a narastajúca nedôvera ľudí v politický systém by posilňovala extrémy. Opozícia už vopred avizovala, že vládu a jej program nepodporí.Hegerovu vládu vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová 1. apríla. Podľa Ústavy SR musel kabinet po vymenovaní do 30 dní predstúpiť pred parlament aj s programom a požiadať o dôveru.Poslanci zároveň odmietli návrh na zmenu uznesenia k PVV z dielne opozičného Smeru-SD. Strana ním chcela docieliť vyslovenie znepokojenia NR SR nad tým, že vláda vo svojom programe odignorovala tragické udalosti a ekonomické, sociálne aj finančné dôsledky pandémie. Navrhovali i zrušenie plošného testovania, okamžité hlasovanie o predlžovaní núdzového stavu v NR SR a zriadenie parlamentnej komisie na preskúmanie zodpovednosti za negatívne javy v súvislosti s pandémiou.Premiér Eduard Heger (OĽANO) požiadal plénum Národnej rady (NR) SR o podporu programového vyhlásenia vlády (PVV). Prihovoril sa opozícii aj koalícii. Opozícii poprial, aby bola korektná a pravdivá. Uvíta aj prípadnú podporu vládnych návrhov z jej strany. Koaličným poslancom sa poďakoval za dôveru rekonštruovanej vláde a ministrom za ich prácu. Podčiarkol, že koalícia stojí na základoch silného mandátu získaného od občanov vo voľbách. Hovorí o šanci urobiť zo Slovenska vyspelú, inovatívnu a zdravú krajinu. Zdôraznil aj potrebu spolupráce centrálnej vlády so samosprávami.