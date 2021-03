Premiér vyzval SaS a Za ľudí, aby nevyužívali Sputnik na rozpad vlády

Bratislava 3. marca (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva koaličných partnerov šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedníčku Za ľudí Veroniku Remišovú, aby prestali s politikárčením a nevyužívali vakcínu Sputnik V ako zámienku na rozpad vládnej koalície. Povedal to vo vyhlásení, ktoré zaslal médiám.



Priznal, že vakcínu nakúpil proti ich vôli, ale je presvedčený o tom, že ako predseda vlády mal "psiu povinnosť urobiť všetko preto, aby sme urobili maximum pre záchranu životov a zdravia ľudí na Slovensku". Bol by podľa svojich slov rád, keby mu s tým Remišová so Sulíkom pomohli. "Prosím vás, odložte politikárčenie bokom a hlavne, prosím, nevyužívajte Sputnik ako zámienku na rozpad našej vlády, po ktorej ľudia túžili," skonštatoval Matovič vo vyhlásení.



V koalícii je už dlhší čas napätie, pnutie teraz vyvolal nákup vakcín Sputnik V. Za ľudí a SaS sú proti používaniu vakcíny, ktorá nemá registráciu v Európskej únii. Sulík i Remišová boli v stredu u prezidentky Zuzany Čaputovej. Koalícia pokračuje v rokovaniach, spomína sa rekonštrukcia vlády. Sulík odmieta predčasné voľby.