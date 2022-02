Premiér vyzval školských odborárov, aby s vládou hľadali riešenia

Bratislava 17. februára (TASR) - Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) vyzval školských odborárov na pondelkovom (14. 2.) stretnutí, aby s vládou nebojovali, ale spoločne hľadali riešenia systémových zmien. Premiér si uvedomuje, že úspešná krajina je len tá, ktorá investuje do svojho vzdelávania. Pre TASR to v reakcii na spoločné stretnutie premiéra, ministra školstva, ministra financií a zástupcov školských odborárov uviedla hovorkyňa predsedu vlády SR Ľubica Janíková.



Zvyšovanie platov je podľa premiéra štrukturálny výdavok, ktorý si vyžaduje financie každoročne. "Vzhľadom na aktuálne možnosti štátneho rozpočtu je nevyhnutné nájsť dodatočné zdroje, čo je jeho cieľom," uviedla v reakcii Janíková.



Predseda vlády pripomenul, že v rámci kolektívneho vyjednávania sa koncom roka 2021 dohodli zástupcovia odborov so zástupcami štátu, že v roku 2022 dostanú zamestnanci školstva 350-eurový príspevok v januári 2022. Zároveň od 1. júla 2022 príde k zvýšeniu platov o tri percentá.



Vzdelanie je podľa Janíkovej kľúčovou prioritou predsedu vlády, a práve preto sa stretol so školskými odborármi. Podľa jej slov dôležitosť, ktorú prikladá vzdelaniu, je viditeľná aj v rámci priorít Plánu obnovy a odolnosti SR. Do školstva pôjde takmer 900 miliónov eur na investície a reformy na všetkých stupňoch vzdelávania a ďalších 600 miliónov eur na podporu výskumu a inovácií.



Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku informoval, že štát nemá financie na zvýšenie platov zamestnancov v školstve. O pondelkovom stretnutí TASR vo štvrtok informoval jeho predseda Pavel Ondek. Hlavnými témami spoločného rokovania bolo zvýšenie tarifných platov pre všetkých zamestnancov školstva o desať percent. Vzhľadom na to, že k dohode nedošlo, školskí odborári nevylučujú protest ani štrajk.