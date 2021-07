Premiér vyzval všeobecných lekárov, aby sa zapojili do očkovania

Bratislava 12. júla (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzýva všeobecných lekárov, aby sa zapojili do očkovania svojich pacientov. Podčiarkol potrebu pomôcť ľuďom prekonať strach z vakcíny a prispieť k šíreniu osvety. Na očkovanie vyzýva aj ľudí. Vo videu na sociálnej sieti apeluje na zvýšenie zaočkovanosti na Slovensku. Vakcínu označil za jedinú rokmi overenú zbraň proti vírusom a pandémii.







"Potrebujeme všeobecných lekárov, ktorí sa pridajú a pomôžu sprostredkovať očkovanie svojim pacientom, ktorí im právom dôverujú. Potrebujeme vaše pozitívne skúsenosti s očkovaním, aby ste pomohli prekonať strach z očkovania tým, ktorí sa boja. Potrebujeme šíriť osvetu tam, kde klamstvá ohrozujú naše bezpečie," prihovoril sa premiér lekárom.



Poznamenal, že vláda sa snaží priblížiť vakcíny ľuďom. Hovorí o snahe vyhnúť sa riziku, že do jesene nebude na Slovensku dostatok zaočkovaných. "Čím by sa celý bludný kruh spustil nanovo. Ochráňme preto zdravie a životy v zárodku nového variantu, hovorme pravdivo o očkovaní a ukážme, že vakcíny nie sú žiadny strašiak, ale desiatkami rokov overený nástroj na porazenie vírusov," podčiarkol.



Zvýšenie zaočkovanosti má podľa jeho slov za cieľ poraziť pandémiu. "Ak chceme vrátiť naše životy znova do normálu, musíme spojiť sily a urobiť všetko preto, aby sme mali čo najviac zaočkovaných," povedal. Poukázal aj na negatívne dôsledky pandémie v rôznych oblastiach. "Očkovanie prináša slobodu," uzavrel.