Premiér chce, aby rúška nosili aj žiaci 1. stupňa ZŠ

Bratislava 18. augusta (TASR) – Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzval, aby v prípade, že žiaci na prvom stupni základných škôl (ZŠ) zvládnu mať rúška aj v triedach počas vyučovania, aby tak urobili. Uviedol to v pondelok (17. 8.) počas tlačovej konferencie.



"Čím viac detí aj na prvom stupni bude rúška mať, tým viac si ochránia svoje vlastné zdravie, ale aj zdravie svojich spolužiakov. A tým viac zabránime, aby sme chorobu prípadne šírili v rámci triedy a potom následne aj kdekoľvek inde," poznamenal premiér. Zároveň chápe, že malým deťom sa v rúškach ťažko dýcha. "Ale keď to zvládne 70 – 80 percent detí, tak vždy lepšie, ako keď povieme všetkým, že to nemusia mať," uviedol.



Matovič povedal, že na pandemickú komisiu prišiel s návrhom, aby mali všetky deti v školách rúška. "Potom prišiel minister Branislav Gröhling (SaS) a argumentoval, že deti na prvom stupni to nezvládnu," povedal premiér.



Nosenie rúšok v triedach bude počas prvých dvoch týždňov nového školského roka povinné pre žiakov druhého stupňa a stredoškolákov, žiaci prvého stupňa základných škôl a materských škôl ich mať nemusia. Rúška však budú povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov, informuje o tom rezort zdravotníctva na sociálnej sieti.