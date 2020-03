Premiér: Nehanbime sa nosiť ochranné rúška a odmietať osobný kontakt

Bratislava 13. marca (TASR) - Naša vlastná disciplína je kľúčovou podmienkou na prekonanie nákazy. V mimoriadnom piatkovom príhovore to v súvislosti so šírením nového koronavírusu na Slovensku povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Zdôraznil, že Slovenská republika robí všetko pre to, aby prispela k zníženiu šírenia ochorenia COVID-19. Na zodpovednosť preto vyzval aj verejnosť. Apeloval na občanov, aby dodržiavali bezpečnostné opatrenia, pripomína tiež potrebu solidárnosti.



"Naša vlastná disciplína je kľúčovou podmienkou na prekonanie nákazy. Majme na pamäti jednoduché pravidlo: 'Ako sa budeme správať dnes, tak bude pandémia vyzerať o dva týždne,'" zdôraznil premiér s tým, že každý občan môže prispieť k zlepšeniu situácie vlastnou zodpovednosťou.



Premiér zdôraznil, že Slovenská republika a jej orgány robia maximum pre to, aby svojich občanov chránili pred následkami nákazy. "Okrem opatrení ústredného krízového štábu konajú i obce, mestá a župy," doplnil s tým, že každé zdravotnícke zariadenie sa stará o to, aby malo dostatok ochranných pomôcok, prístrojov i lekárov.



Pellegrini odmieta umelé vyvolávanie paniky a jej zneužívanie na politické ciele. "Sme v situácii, na akú sa nikdy nedá vopred dôkladne pripraviť," podotkol s tým, že s pandémiou takéhoto rozsahu zatiaľ Slovensko nemá skúsenosť.







Verejnosť vyzval, aby rešpektovala bezpečnostné opatrenia a nariadenia. "Nejde tu o žiadnu svojvôľu štátu, ale výlučne o snahu zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu vírusu na Slovensku," zdôraznil.



Pripomenul potrebu obmedziť sociálne kontakty a tráviť čo najviac času doma, dôkladne dodržiavať pravidlá osobnej hygieny, pretože umývanie si rúk a používanie dezinfekčných prostriedkov nás chráni pred ochorením.



"Nehanbime sa nosiť ochranné rúška alebo odmietnuť osobný kontakt a podávanie si rúk s našimi kolegami a priateľmi. Sú to všetko kroky, ktoré sú v prospech celej spoločnosti, a nikto nás za ne nemôže odsudzovať," dodal.



Rovnako vyzval ľudí, aby sa správali tak, akoby každý, s ktorým prídu do styku, mohol byť nakazený infekčnou chorobou a oni ju od neho nechceli dostať. Zároveň by mal každý podľa jeho slov konať tak, akoby bol sám nositeľom choroby a nechcel nakaziť ostatných.



Zdôraznil tiež potrebu solidarity. Premiér vyzval ľudí, aby pomáhali svojim susedom napríklad s nákupom za dodržiavania všetkých hygienických pravidiel. "Podeľme sa o rúška, ktorých sme pre seba kúpili viac, no inde možno chýbajú," poznamenal.