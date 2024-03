Premiér: Vzťahy medzi Slovenskom a Českom sú pre mňa vzácne a cenné

Bratislava 11. marca (TASR) - Vzťahy medzi Slovenskom a Českom sú pre premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) vzácne a cenné. Nevidí žiadny dôvod ich zaťažovať rozdielnymi názormi na udalosti, ktoré sa často nedotýkajú spoločného slovenského a českého života. Uviedol to po pondelkovom stretnutí s bývalým českým prezidentom Václavom Klausom.



"Náš rozhovor vychádzal z presvedčenia, že kým politici prichádzajú a odchádzajú, národy ostávajú, a takto to určite vnímajú aj občania SR," podotkol Fico.







Klaus poukázal na to, že stretnutie s Ficom plánoval dlhý čas. "Táto náhodnosť aktuality, ktorá sa vyhrotila minulý týždeň, skutočne nebola plánovaná," skonštatoval. Klaus pripomenul, že bol viac ako tri desaťročia v centre slovenských a českých vzťahov a zaslúžil sa o pokojné a mierumilovné rozdelenie Česko-Slovenska.



"Súhlasím s premiérom, že česko-slovenské vzťahy bez priority sú niečo, čo je v základe vzťahu našich dvoch národov, nesmú byť žiadnou politickou reprezentáciou poškodené," zdôraznil český exprezident. Doplnil, že hašterenie konkrétnych politických zoskupení nemôže tieto vzťahy narušiť.



Česko v reakcii na zahraničnú politiku SR odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie. Spoločné zasadnutie vlád, ktoré sa malo uskutočniť na prelome apríla a mája v ČR, nebude. Premiér Fico reagoval, že rozhodnutie českej vlády neovplyvní suverénnu slovenskú zahraničnú politiku.