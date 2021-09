Premiér: Vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom sú priateľské a korektné

Bratislava 3. septembra (TASR) – Vzťahy medzi Slovenskom a Nemeckom sú priateľské, otvorené a korektné. Uviedol to predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) na sociálnej sieti po tom, ako sa v piatok stretol na úrade vlády s prezidentom Nemeckej spolkovej republiky Frankom-Walterom Steinmeierom.



"Zhodli sme sa, že by bolo na škodu, keby sme neprehlbovali vzájomnú spoluprácu," uviedol premiér. Ako ďalej konštatoval, so záujmom si vypočul názory prezidenta na situáciu v Afganistane, keďže má podľa Hegera bohatú prax v oblasti zahraničných vzťahov a bezpečnosti.



Steinmeiera v Prezidentskom paláci privítala vo štvrtok (2. 9.) prezidentka SR Zuzana Čaputová.