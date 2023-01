Heger z budúcej spolupráce vylúčil Smer, Hlas, SNS, Republiku i ĽSNS

Bratislava 5. januára (TASR) – Tí, ktorí uznávajú hodnoty demokracie sa nemôžu spájať s tými, ktorí touto hodnotou pohŕdajú. Na sociálnej sieti to napísal poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) ako odôvodnenie svojho postoja vylúčiť z prípadnej budúcej politickej spolupráce Smer-SD, SNS, hnutie Republika, ĽSNS i Hlas-SD.



Heger deklaroval, že považuje za fér povedať, s kým si nevie predstaviť budúcu spoluprácu.



"Ak to myslíme vážne so spravodlivosťou a právnym štátom, spolupráca s Ficom či Dankom je neprijateľná," uviedol v tejto súvislosti. Lídrom Smeru a SNS vyčíta benevolentnosť v postoji voči krokom Putinovho Ruska na Ukrajine, podporu dezinformačnej scény i navádzanie na nezodpovednosť v období pandémie COVID-19.



"Ak to myslíme vážne s hlásením sa k odkazu SNP, musíme odmietnuť spoluprácu s Republikou a Kotlebom," skonštatoval ďalej Heger.



Za partnera zároveň odmieta toho, "kto nevie vylúčiť spoluprácu s Ficom a Republikou". Zo spolupráce preto vylučuje aj Hlas-SD. Členom mimoparlamentnej strany vyčíta, že ako bývalí členovia Smeru-SD majú zodpovednosť za "obdobie temna".



Heger v súčasnosti rokuje s partnermi o vývoji situácie po páde vlády. Komentovať vývoj rokovaní nebude, v priebehu januára chce predstaviť finálnu dohodu.