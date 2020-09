Matovič vidí za príčinou holokaustu aj nedostatok kritického myslenia

Sereď 8. septembra (TASR) – Ak by sme si dokázali klásť otázky a kriticky rozmýšľať pri tom, čo symbol zla Adolf Hitler svojho času tvrdil, nikdy by sme sa tak ďaleko nedostali. Pri pietnej spomienke na obete holokaustu a rasového násilia a návšteve Múzea holokaustu v Seredi to vyhlásil premiér SR Igor Matovič.



„Neboli sme schopní odolať politikovi, ktorý sa v čase hospodárskej krízy snažil prísť s riešením, ktoré poukáže na páchateľa, ktorý je vlastne príčinou všetkého zla, a našiel si tých, ktorí sa nedokázali brániť," uviedol premiér.



Ako doplnil, už v období predtým boli Židia v Európe často vystavovaní posmeškom a pohŕdaniu. „A preto už v čase krízy bolo veľmi ľahké urobiť ďalší krok. Začať ľudí huckať a ukazovať prstom na Židov, na postihnutých, Rómov či ľudí iného politického presvedčenia. A nakoniec ich označiť žltými hviezdami a povedať, že títo ľudia sú príčinou tohto zla," uviedol v príhovore Matovič.



Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Jeho súčasťou je vzdelávacie stredisko. Múzeum zároveň slúži aj ako pamätník všetkých zavraždených Židov zo Slovenska, pričom ním prešlo v rokoch 1941 až 1945 približne 16 000 Židov, z ktorých väčšinu zavraždili počas holokaustu. Tábor v Seredi predstavuje jediný autentický pracovný a koncentračný tábor z obdobia druhej svetovej vojny na území Slovenska.