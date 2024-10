Premiér: Za rok vo vláde máme za sebou výsledky

Bratislava 25. októbra (TASR) - Vláda SR má po roku za sebou výsledky. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na piatkovej tlačovej besede. Za mimoriadne dôležité považuje napríklad to, že Európska komisia (EK) uvoľnila Slovensku 800 miliónov eur z Plánu obnovy. Medzi ďalšie úspechy Fico zaradil zmeny v trestnoprávnej legislatíve, úpravy v mediálnej oblasti, konsolidáciu alebo opatrenia v poľnohospodárstve.



Za úspech Fico považuje aj to, že Európsku komisiu presvedčili o tom, že jej správa o právnom štáte bola nepresná. "Dokázali sme obrátiť správu o právnom štáte, pretože bola nepravdivá, neférová a komisia to musela uznať, pretože bola čerpaná zo zdrojov, ktoré nie sú voči Slovensku seriózne," konštatoval Fico. Cez túto správu sa podľa neho pokúšala opozícia a "liberálne a progresívne" médiá zastaviť Slovensku eurofondy.



Premiér tiež zdôraznil, že on za sebou rok vo vláde nemá. "Ja za sebou rok nemám. Odrátajte mi tri mesiace kvôli opozičnému aktivistovi, ktorý mi urobil, to, čo urobil," uviedol. Nevylúčil, že si vláda urobí vyhodnotenie z pohľadu plnenia jej programového vyhlásenia.