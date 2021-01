Premiér: Za zlú situáciu môže Sulík, odvolávať ho však nebudem

Bratislava 9. januára (TASR) – Za aktuálnu zlú pandemickú situáciu na Slovensku nesie zodpovednosť vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) a jeho ministerstvo. V relácii Sobotné dialógy na RTVS to vyhlásil premiér Igor Matovič (OĽANO). Sulíkovi vyčíta, že sa sedem týždňov len vyhováral a nezabezpečil včasné dodanie antigénnych testov, i to, že si nedávno užíval dovolenku v Dubaji, kým zdravotníci kolabovali a zomierali. Ministra však odvolať nechce, ako tvrdí, nemieni mu dať totiž zámienku na povalenie vlády.



Matovič priznal, že nebolo pekné označiť Sulíka v decembri 2020 v diskusnej relácii na Rádiu Expres za idiota. "Nepatrilo sa to, ale povedal som to, lebo som vedel, aké dôsledky bude mať jeho konanie," skonštatoval premiér. Tým, že Sulík nenakúpil včas testy, sa podľa Matoviča nedokázalo zabrániť "peklu", ktoré momentálne v krajine zažívame. "Na základe tohto zlyhania u mňa absolútne stratil dôveru," poznamenal predseda vlády s tým, že vicepremiérovi chce zobrať kompetenciu nakupovať testy.



Všetky aktuálne dôsledky sú podľa premiéra na pleciach ministerstva hospodárstva. Kriticky vníma aj to, že Sulík bol počas sviatkov na dovolenke v Dubaji. Odvolať ho z postu ministra hospodárstva však neplánuje. Tvrdí, že by tým zo Sulíka urobil len martýra a dal mu zámienku, aby položil vládu. Matovič sa odvoláva aj na sprostredkovaný odkaz, ktorý dostal. "Ten znel, že ak budem na to tlačiť, do pár mesiacov rozbije túto koalíciu," skonštatoval premiér.



Koaličná SaS podľa jeho slov od začiatku spochybňuje väčšinu opatrení, s ktorými prišiel vládny kabinet. Myslí si, že to podkopáva dôveru vo vládu, keď jej v nej partner, ktorý nehrá tímovo, úmyselne strieľa vlastné góly a podráža vlastným kolegom nohy. "Mnohí ľudia nedôverujú opatreniam, pretože vlastní kolegovia z koalície to spochybňujú," uviedol Matovič.