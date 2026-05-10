< sekcia Slovensko
Premiér: Zachovanie ratingu Slovenska od Fitch je dobrá správa
O opatreniach na podporu ekonomiky by podľa premiéra mala rozhodovať vo štvrtok (14. 5.) koaličná rada.
Autor TASR
Bratislava 10. mája (TASR) - Zachovanie ratingu Slovenska od agentúry Fitch na úrovni A- so stabilným výhľadom je dobrá správa, o ktorej médiá málo informujú. Na nedeľnej tlačovej konferencii to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že Fitch v podstate konštatuje, že konsolidácia verejných financií prináša efekt.
„Myslím si, že ratingové hodnotenie Slovenska, ktoré bolo potvrdené v piatok, je veľká facka do tváre aj vám médiám, aj mimovládnym organizáciám, aj protislovenskej a protivládnej opozícii,“ uviedol premiér. V súvislosti s predchádzajúcim znížením ratingu Slovenska od agentúry Standard and Poor's (S&P) o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom tvrdil, že hodnotenia ratingových agentúr nepodceňuje ani nepreceňuje, no Slovensko je podľa neho spoľahlivý finančný partner. Ako dôkaz Fico uviedol predaj štátnych dlhopisov za 700 miliónov švajčiarskych frankov. „Keby nám neveril finančný trh, no tak si nikto od nás nič nekúpi,“ tvrdil.
O opatreniach na podporu ekonomiky by podľa premiéra mala rozhodovať vo štvrtok (14. 5.) koaličná rada. „Chceme prejsť celý rad opatrení, ktoré budú aj prorastové, teda opatrenia, ktoré majú pomôcť hospodárskemu rastu, hoci ten vietor, ktorý fúka zvonku, je tak silný, že sa môžeme aj roztrhnúť a nemáme šancu tento vietor, ktorý k nám prichádza, ten negatívny, prekonať,“ zdôraznil premiér. Pôjde podľa neho najmä o návrhy, ktoré nemajú zásadný vplyv na štátny rozpočet. Ostatné návrhy bude koalícia posudzovať neskôr, keď bude mať k dispozícii všetky prognózy a všetky informácie na zostavenie štátneho rozpočtu na rok 2027.
Fico zopakoval, že vláda chce pokračovať v konsolidácii verejných financií a chce odovzdať verejné financie v roku 2027 v takom stave, aby na tento stav mohla nová vláda prirodzene nadviazať. „Určite neodovzdáme verejné financie najhoršie v Európskej únii,“ dodal.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) dokladoval úspechy súčasnej vlády na porovnaní plánovaného deficitu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora na rok 2024 vo výške 6,51 % hrubého domáceho produktu (HDP) s reálnym deficitom Slovenska v roku 2025 vo výške 4,45 % HDP. Ódorovu vládu vystriedala súčasná koalícia na jeseň roku 2023. Vláda tak podľa Kamenického konsolidovala financie o 2,06 % HDP. Reálny deficit v roku 2024 bol po spresnení štatistickým úradom 5,5 % HDP a v roku 2023 to bolo 5,19 % HDP. Ak by slovenská vláda nekonsolidovala, v súčasnosti by sme mali podľa ministra deficit nad 7 % HDP a o 11 percentuálnych bodov by bol dlh Slovenskej republiky vyšší.
„Myslím si, že ratingové hodnotenie Slovenska, ktoré bolo potvrdené v piatok, je veľká facka do tváre aj vám médiám, aj mimovládnym organizáciám, aj protislovenskej a protivládnej opozícii,“ uviedol premiér. V súvislosti s predchádzajúcim znížením ratingu Slovenska od agentúry Standard and Poor's (S&P) o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom tvrdil, že hodnotenia ratingových agentúr nepodceňuje ani nepreceňuje, no Slovensko je podľa neho spoľahlivý finančný partner. Ako dôkaz Fico uviedol predaj štátnych dlhopisov za 700 miliónov švajčiarskych frankov. „Keby nám neveril finančný trh, no tak si nikto od nás nič nekúpi,“ tvrdil.
O opatreniach na podporu ekonomiky by podľa premiéra mala rozhodovať vo štvrtok (14. 5.) koaličná rada. „Chceme prejsť celý rad opatrení, ktoré budú aj prorastové, teda opatrenia, ktoré majú pomôcť hospodárskemu rastu, hoci ten vietor, ktorý fúka zvonku, je tak silný, že sa môžeme aj roztrhnúť a nemáme šancu tento vietor, ktorý k nám prichádza, ten negatívny, prekonať,“ zdôraznil premiér. Pôjde podľa neho najmä o návrhy, ktoré nemajú zásadný vplyv na štátny rozpočet. Ostatné návrhy bude koalícia posudzovať neskôr, keď bude mať k dispozícii všetky prognózy a všetky informácie na zostavenie štátneho rozpočtu na rok 2027.
Fico zopakoval, že vláda chce pokračovať v konsolidácii verejných financií a chce odovzdať verejné financie v roku 2027 v takom stave, aby na tento stav mohla nová vláda prirodzene nadviazať. „Určite neodovzdáme verejné financie najhoršie v Európskej únii,“ dodal.
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) dokladoval úspechy súčasnej vlády na porovnaní plánovaného deficitu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora na rok 2024 vo výške 6,51 % hrubého domáceho produktu (HDP) s reálnym deficitom Slovenska v roku 2025 vo výške 4,45 % HDP. Ódorovu vládu vystriedala súčasná koalícia na jeseň roku 2023. Vláda tak podľa Kamenického konsolidovala financie o 2,06 % HDP. Reálny deficit v roku 2024 bol po spresnení štatistickým úradom 5,5 % HDP a v roku 2023 to bolo 5,19 % HDP. Ak by slovenská vláda nekonsolidovala, v súčasnosti by sme mali podľa ministra deficit nad 7 % HDP a o 11 percentuálnych bodov by bol dlh Slovenskej republiky vyšší.