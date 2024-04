Premiér: Zákon o RTVS vláda prerokuje v stredu na výjazdovom rokovaní

Bratislava 22. apríla (TASR) - Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STaR) prerokuje vláda na stredajšom (24. 4.) rokovaní v Dolnej Krupej. Po pondelkovej pracovnej návšteve Ministerstva kultúry SR to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Ministerka Martina Šimkovičová (nominantka SNS) doplnila, že už v utorok (23. 4.) návrh prerokuje legislatívna rada vlády.



Premiér zdôraznil, že súčasný RTVS potrebuje zmenu vedenia a nový zákon. Argumentoval tým, že súčasný telerozhlas nedokáže zaistiť občanom právo na objektívne informácie. "Ako môže prinášať objektívne informácie, keď zvádza permanentný súboj s vládou?" položil otázku Fico. Upozornil, že jeho kabinet sa v súčasnosti zaoberá vážnymi problémami, ktoré zdedil po predchádzajúcich vládach. "Chceme našu prácu robiť v objektívnom mediálnom prostredí, ktoré vládu pokarhá, keď bude treba, no zároveň nebude ignorovať pozitívne kroky, ktoré robí," vysvetlil Fico.



Ocenil Šimkovičovú za to, že rezort pod jej vedením napĺňa programové vyhlásenie vlády (PVV) o podpore slovenskej národnej kultúry. To je podľa neho aj dôsledok útokov voči ministerke. Premiér priblížil, že témou pondelkovej diskusie na rezorte kultúry boli pripravované projekty a legislatívne opatrenia vrátane financovania cirkví a náboženských spoločností či kultúry národnostných menšín.







Ministerka kultúry pripomenula doterajšie kroky rezortu pod jej vedením i plánované opatrenia v tomto roku. Avizovala, že ešte pred letom by mal parlament prerokovať novelizáciu zákona o pamiatkovej starostlivosti či múzeách a galériách, ministerstvo pripravuje aj zákon o štátnom jazyku.



Generálny tajomník služobného úradu MK Lukáš Machala taktiež na tlačovej konferencii dementoval špekulácie v médiách, že by sa mal stať novým generálnym riaditeľom verejnoprávnej televízie a rozhlasu.