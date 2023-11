Premiér zdôraznil potrebu posilňovania tradícií v školstve

Bratislava 2. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) by privítal, aby sa v slovenských školách viac zohľadňovali tradície a štátne sviatky. Navrhuje tiež aktívnejšiu komunikáciu medzi strednými školami (SŠ) a zamestnávateľmi, zmenu pri prijímaní študentov na vysoké školy (VŠ) a potrebu prehodnotenia kvalifikačných predpokladov či špecializácií VŠ. Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Máme jeden z najväčších počtov štátnych sviatkov v EÚ, ale vnímame ich iba ako dni voľna a nevnímame ich práve na posilňovanie nejakého zdravého vlastenectva a sebavedomia. V tomto duchu by školstvo mohlo zohrávať pomerne významnú úlohu," uviedol Fico.



V súvislosti so strednými školami by uvítal prispôsobiť ponuku potrebám trhu práce. Riešiť by sa podľa Fica mal aj spôsob prijímania študentov zo SŠ na vysoké školy. "Ja si nemyslím, že VŠ sú určené pre štvorkárov. Ja si nemyslím, že na VŠ má človek právo sa dostať len preto, že ide tam, kde nie sú žiadne prijímačky," uviedol.







Premiér dodal, že je potrebné prehodnotiť aj potrebu vysokoškolského vzdelania v prípadoch, kde je postačujúce kvalitné stredoškolské vzdelanie. Poukázal na to, že mnohí ľudia študujú na VŠ pre získanie diplomu, nie pre prácu v odbore. Riešiť by sa podľa neho malo aj to, či je potreba rôznych špecializácií VŠ.



S ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) podľa jeho slov riešili aj presun kompetencií v súvislosti s novým ministerstvom športu a cestovného ruchu, ktoré má vzniknúť od 1. januára 2024. Fico zdôraznil potrebu, aby sa dôkladne spracovala novelizácia kompetenčného zákona a urýchlene predložila do Národnej rady SR.



Požiadal tiež ministra školstva, aby využil všetky možnosti z európskych fondov. Ak sa budú dať použiť zdroje z iných fondov, ktoré aktuálne nie sú určené priamo pre školstvo, a budú sa môcť použiť napríklad na rekonštrukciu škôl, modernizáciu, digitalizáciu a podobne, dostane od neho podporu.