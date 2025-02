Premiér žiada od Muska údaje o grantoch pre SR v súvislosti s USAID

Bratislava 10. februára (TASR) - Informácia o príprave zrušenia Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID), ktorá je určená na pomoc pre zahraničie, je mimoriadne závažná pre vnútorné záležitosti Slovenska. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) v stanovisku, ktoré zaslal Úrad vlády SR. Obrátil sa preto listom na šéfa Komisie pre efektívnosť vlády (DOGE) Elona Muska. Chce od neho informácie o poskytnutých grantoch pre slovenské mimovládne organizácie či médiá. Tvrdí, že peniaze sa na Slovensku používali aj na politické ciele.



"Je nespochybniteľné, že finančné zdroje, pochádzajúce z USAID, boli na Slovensku použité aj na politické ciele za účelom deformácie politického systému a zvýhodňovania určených politických strán," napísal Fico v liste Muskovi, ktorého znenie zaslal tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



Za účelom oddeliť užitočné a prospešné projekty od "hrubého zasahovania do vnútorných záležitostí SR" žiada Muska o sprostredkovanie dostupných informácií o dotáciách a grantoch poskytnutých mimovládnym organizáciám, médiám a individuálnym novinárom, ktorí pôsobili a pôsobia na území Slovenska. "Len z neúplných verejných zdrojov je zrejmé, že agentúra USAID za pomerne krátke obdobie podporila tieto subjekty dotáciami vo výške niekoľko miliónov dolárov," skonštatoval premiér.



Fico je pripravený sa s Muskom stretnúť aj osobne, pretože považuje tému "zneužívania zahraničných fondov na Slovensku za účelom znevýhodňovania časti politického spektra" za závažnú. S Muskom by chcel zároveň prerokovať aj iné projekty vzájomne výhodné pre slovensko-americké vzťahy.



Americký miliardár Elon Musk na začiatku februára vyhlásil, že spolu s prezidentom Donaldom Trumpom plánujú zrušiť USAID. Agentúra zastrešovala humanitárne, zdravotnícke alebo núdzové programy v približne 120 krajinách sveta.