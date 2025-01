Premiér zvolá k informáciám SIS Bezpečnostnú radu SR

Bratislava 22. januára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) zvolá na štvrtok (23. 1.) o 9.00 h rokovanie Bezpečnostnej rady SR. Rada by sa mala venovať informáciám SIS, ktoré boli v utorok (21. 1.) čítané v pléne Národnej rady (NR) SR. Jej rokovanie bude rozšírené a zúčastní sa na ňom aj prezident SR Peter Pellegrini či vedenie NR SR. Premiér o tom informoval na tlačovej konferencii.



"Toto je plán postupu na najbližšie dni, pokiaľ ide o opozíciu, mimovládny sektor, čo chcú robiť, aby súčasnú vládu, ktorá je postavená na princípe výsledkov demokratických parlamentných volieb, aby ju zvalili," vyhlásil Fico.



Fico dodal, že je podľa neho evidentné, že opozícia nechce ísť do férovej politickej súťaže. Tvrdí, že na území SR je skupina expertov, ktorá sa podieľala na "udalostiach v Gruzínsku", ako aj na ukrajinskom Majdane. Podotkol, že skupina je prísne monitorovaná. Je podľa neho financovaná zo Spojených štátov amerických.



Premiér vyhlásil, že v pláne je skončiť pokojné protestné zhromaždenie okupáciou vládnych budov ako NR SR či prezidentský palác. "V normálnom právnom demokratickom štáte zasiahnu bezpečnostné zložky, pretože ide o porušenie zákona, dokonca v niektorých prípadoch porušenie trestného zákona. Prídu zložky, ktoré sú na to určené, a začnú, samozrejme, robiť poriadok," uviedol Fico. V tomto okamihu budú podľa neho "všetky televízie sveta" nastavené a vytvárať obraz, ako policajti zasahujú. Podľa premiéra následne dôjde k masovým protestom a prebratiu moci v krajine.



Predseda vlády zdôraznil, že rešpektuje práva občanov, ktorí sa môžu zhromažďovať. Porušenie zákona však štát tolerovať nemôže. Avizoval, že na bezpečnostnej rade budú prijaté preventívne opatrenia na zabránenie eskalácii, ako napríklad monitorovanie vládnych budov.



Podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD) upozornil, že napriek zľahčovaniu opozície sú informácie obsiahnuté v správe SIS závažné. "Čelíme ohrozeniu ústavného zriadenia v SR," zdôraznil. Vyhlásil, že všetky informácie obsiahnuté v správe boli získané legálnym spôsobom. Vyzval zároveň všetkých zákonných prijímateľov predložených informácií, aby sa nimi intenzívne zaoberali.