Premiér zvolal na pondelok ráno mimoriadne zasadnutie vlády
Príslušní ministri budú na nej informovať o prvých výsledkoch vyšetrovania nedeľnej zrážky vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal na pondelok (10. 11.) ráno mimoriadne zasadnutie vlády SR. Príslušní ministri budú na nej informovať o prvých výsledkoch vyšetrovania nedeľnej zrážky vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom. Na ich základe vládny kabinet podľa premiéra príjme potrebné rozhodnutia.
Na železničnej trati medzi Bratislavou a Pezinkom došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Zranenia utrpeli desiatky cestujúcich, 11 ľudí bolo prevezených do nemocníc. K úmrtiu nedošlo. Pre nehodu Univerzitná nemocnica Bratislava aktivovala traumatologický plán. Na mieste nehody naďalej zasahujú všetky záchranné zložky.
