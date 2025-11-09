Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Premiér zvolal na pondelok ráno mimoriadne zasadnutie vlády

Na snímke premiér SR Robert Fico (Smer-SD) počas rokovania 86. schôdze vlády SR 23. apríla 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Príslušní ministri budú na nej informovať o prvých výsledkoch vyšetrovania nedeľnej zrážky vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom.

Bratislava 9. novembra (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) zvolal na pondelok (10. 11.) ráno mimoriadne zasadnutie vlády SR. Príslušní ministri budú na nej informovať o prvých výsledkoch vyšetrovania nedeľnej zrážky vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom. Na ich základe vládny kabinet podľa premiéra príjme potrebné rozhodnutia.

Na železničnej trati medzi Bratislavou a Pezinkom došlo v nedeľu večer k zrážke dvoch vlakov. Zranenia utrpeli desiatky cestujúcich, 11 ľudí bolo prevezených do nemocníc. K úmrtiu nedošlo. Pre nehodu Univerzitná nemocnica Bratislava aktivovala traumatologický plán. Na mieste nehody naďalej zasahujú všetky záchranné zložky.
