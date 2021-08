Premiéra mrzí vývoj slovensko-maďarských vzťahov v uplynulých dňoch

Bratislava 7. augusta (TASR) - Premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) mrzí vývoj slovensko-maďarských vzťahov v uplynulých dňoch, ktorý vyvolali návšteva a vyjadrenia predsedu maďarského parlamentu Lászlóa Kövéra pri odhalení pamätníka v Šamoríne. Apeluje na využitie oficiálnych rokovaní na otváranie spoločných tém.



"Záujem o dobré a priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom som osobne ako predseda vlády niekoľkokrát zdôraznil a deklaroval na stretnutiach s maďarským predsedom vlády a predsedom parlamentu počas mojej oficiálnej návštevy v Budapešti 29. júna," povedal Heger. Dodal, že o rovnakom záujme bol uistený aj maďarskou stranou. Vyjadrenia Kövéra podľa predsedu vlády vnášajú do spoločnosti napätie a narúšajú spoločný záujem o dobré a priateľské susedské vzťahy.



Slovensko a Maďarsko podpísali v 90. rokoch zmluvu o priateľskej spolupráci. Tá má pozdvihnúť vzťahy medzi oboma štátmi a národmi na novú úroveň, pripomenul Heger. Deklaruje, že jeho vláda v budovaní vzťahov pokračuje.



"Budúci týždeň mám plánovaný ďalší regionálny výjazd, tentoraz na južné Slovensko, kde budem so zástupcami regiónov aj občanmi hovoriť aj o tom, ako im naša vláda môže pomôcť zlepšiť ich budúcnosť a život na Slovensku," uviedol Heger.



V Šamoríne za účasti Kövéra odhalili v pondelok (2. 8.) pamätník vysídleným Maďarom. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) v reakcii na vyjadrenia Kövéra požiadal maďarských predstaviteľov, aby vážili slová, nenarúšali zmier a rešpektovali Slovensko ako rovnocenného partnera. Skonštatoval, že spôsob, akým najvyšší maďarskí predstavitelia neustále otvárajú historické otázky, je v rozpore s deklarovanou snahou Maďarska o dobré bilaterálne vzťahy. Za Korčoka a jeho vyjadrenie sa postavil aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár so svojím hnutím Sme rodina.



MZVEZ SR v tejto súvislosti zaslalo Maďarsku diplomatickú nótu. Žiada, aby maďarská strana postupovala v zmysle zaužívaných a štandardných diplomatických postupov a vopred informovala slovenskú stranu o účele návštevy svojich štátnych predstaviteľov.