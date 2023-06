Premiéra Ľudovíta Ódora výsledok hlasovania o dôvere neprekvapil

Bratislava 15. júna (TASR) - Premiéra Ľudovíta Ódora výsledok hlasovania o dôvere v Národnej rade (NR) SR neprekvapil. Ako uviedol, napriek neschváleniu programového vyhlásenia vlády sa ho kabinet bude snažiť napĺňať aj s obmedzenými kompetenciami.



"Vláda už nebude mať plné kompetencie a my sa musíme pripraviť na to, že mnohé rozhodnutia budeme musieť konzultovať s prezidentkou," skonštatoval Ódor. Ako pripomenul, mnohé úkony sa predĺžia a niektoré veci nebudú možné.



PVV nazval cestovnou mapou vlády do konca volieb. "Všetko, čo sme sľúbili, sa budeme snažiť aj dodržať," potvrdil.



Vláda Ľudovíta Ódora vo štvrtok nezískala dôveru parlamentu. Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok odmietli jej programové vyhlásenie.