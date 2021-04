Premiér:Ak Rómovia dostanú šancu, môžu premeniť svoj život na úspešný

Bratislava 8. apríla (TASR) - Ak členovia rómskej menšiny dostanú možnosť, ich život sa môže premeniť na úspešný príbeh. Na štvrtkovej tlačovej konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov to uviedol predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).



Zdôraznil, že súčasná vláda veľmi citlivo vníma naliehavosť rómskej otázky, zlepšenia podmienok života marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a využitia potenciálu, ktorý predstavujú príslušníci rómskej menšiny pre celú krajinu. "Chcem ubezpečiť, že naša vláda sa k tejto téme nielen prihlasuje, ale takisto ju chce aktívne riešiť," vyhlásil. Zdôraznil, že piliermi inklúzie musí byť zabezpečenie rovnakej štartovacej čiary a rovnakých podmienok v oblasti vzdelávania a prístupu k zamestnanosti a uplatniteľnosti na pracovnom trhu. "Systémové riešenia sú zadefinované v programovom vyhlásení vlády a pretavili sme ich aj do plánu obnovy," oznámil.



Uistil takisto, že plán vyviesť marginalizované rómske komunity z chudoby a prispôsobiť podmienky ich života 21. storočiu chce vláda realizovať spolu s Rómami. Poďakoval zároveň neziskovým organizáciám, samosprávam i všetkým aktérom, ktoré aktívne pôsobia v procese inklúzie a participácie Rómov.



Poslanec Európskeho parlamentu (EP) a bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák (OĽANO) na Hegerove slová nadviazal tým, že Slovensko má v súčasnosti to, čo mu v minulosti chýbalo a to je "reálna politická vôľa riešiť problémy rómskej menšiny". Zopakoval, že už nepostačuje vytvárať stratégie a návrhy implementácií. "Peniaze na zlepšenie podmienok MRK máme, je potrebné efektívne realizovať, monitorovať i vyhodnocovať merateľné ciele," zdôraznil s poukázaním na nevyhnutnosť efektívneho čerpania zdrojov Európskej únie (EÚ).



Súčasná šéfka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková pripomenula že konkrétne ciele stanovila v stredu (7. 4.) vládou chválená Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030. "Okrem oblasti vzdelávania, zdravia, zamestnanosti a bývania sa osobitne dôležitou témou stáva oblasť participácie a boja s protirómskym rasizmom," pripomenula, pričom avizovala, že stratégia bude v jednotlivých oblastiach rozpracovaná do akčných plánov a merateľnými ukazovateľmi v krátkodobom horizonte.



Viaceré rečníci na tlačovej konferencii, ktorých tvorili ministri a poslanci OĽANO, zdôraznili, že zlepšenie podmienok života Rómov, zabezpečenie ich lepšieho prístupu k vzdelaniu a zamestnaniu bude v konečnom dôsledku benefitom pre celú spoločnosť.