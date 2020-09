Premiér:Celoplošné opatrenia závisia od schopnosti dohľadávať kontakty

Bratislava 6. septembra (TASR) - V momente, keď bude prípadov nákazy COVID-19 pribúdať toľko, že hygienici nebudú schopní dohľadávať kontakty, budeme musieť nasadiť celoplošné opatrenia. Premiér Igor Matovič (OĽANO) to uviedol v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Rozhodujúci teda nemá byť počet prípadov, ale výskyt komunitného šírenia. Budúci týždeň plánuje zúčastniť sa aj na zasadnutí pandemickej komisie.



Rozsudok súdu v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej premiér rešpektuje. Na ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) neplánuje tlačiť, aby sa obnovil tím Kuciak. Samostatná je podľa neho aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Ak by Najvyšší súd SR potvrdil rozsudok pre Mariana K. a Alenu Zs., nechce preto vyvíjať tlak, aby podala mimoriadne dovolanie. "Chcem urobiť maximum pre to, aby mali orgány možnosť nezávisle vyšetrovať, obžalovať a súdiť," pomenoval svoju úlohu.



Národný plán obnovy má v súčasnosti podľa Matoviča asi 96 strán a obsahuje približne 200 reforiem. "Z toho musíme vybrať podľa môjho odhadu päť - šesť kľúčových reforiem, lebo iné nestihneme," zhodnotil. Doplnil, že reformu daní a odvodov pravdepodobne z európskych financií nebude možné financovať.



Možností, ako financovať štátne nájomné byty, je podľa Matoviča viacero, druhý pilier je jednou z nich.



"Bolo by veľmi dobré, keby k novému generálnemu prokurátorovi mali dôveru voliči všetkých politických strán aj tí, ktorí nedôverujú žiadnej" načrtol premiér. Odmieta, že rozšírenie možnosti kandidovať na generálneho prokurátora bolo šité na mieru Danielovi Lipšicovi.



Pri výbere Petra Kovaříka na post dočasného prezidenta Policajného zboru premiér rešpektuje voľbu ministra vnútra. Z doterajšieho pôsobenia Kovaříka na Úrade vlády SR má pocit, že "bol nie práve aktívny", môže preto podľa neho "len pozitívne prekvapiť".



Premiér reagoval aj na slová predsedu strany Smer-SD Roberta Fica o tom, že post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR patrí opozícii. "Škoda, že nemal taký názor aj v minulosti," poznamenal.