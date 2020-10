Premiér:Do parlamentných volieb by mohli Slováci hlasovať elektronicky

Bratislava 6. októbra (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) túži, aby do budúcich parlamentných volieb mohli Slováci zo zahraničia hlasovať elektronicky. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii. Myslí si, že súčasný systém hlasovania poštou zo zahraničia je deravý a elektronické hlasovanie by mohlo byť bezpečnejšie.



"Chcem, aby sme boli v tomto priekopníkmi vo svete a posunuli sme sa tak do 21. storočia, do sveta technológií," poznamenal predseda vlády. Dodal, že chce, aby si Slováci dopriali slobodu cestovať, pracovať v zahraničí a zároveň sa mohli zaujímať o verejné veci v SR.



Na margo nebezpečnosti elektronického hlasovania Matovič povedal, že by sa mohol využiť systém internet bankingu, kde zatiaľ neregistruje problémy. "Súčasný systém je drasticky deravý a brániť sa zavedeniu bezpečného systému je trošku nepochopiteľné," hovorí premiér.



Tiež sa bude snažiť presvedčiť koaličných partnerov o zavedení takejto formy hlasovania.



Momentálne môžu Slováci voliť zo zahraničia vo voľbách do parlamentu, a to poštou. Zavedenie elektronického hlasovania zo zahraničia má vláda aj vo svojom programovom vyhlásení.