Premiér:EK odobrila dohodu SR a USA o spolupráci v jadrovej energetike

Bratislava 3. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) kladne posúdila návrh obsahu medzivládnej dohody medzi SR a USA o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Vo videu na sociálnej sieti o tom informoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).



Upozornil, že podobný typ medzivládnej dohody so štátom, ktorý nie je členom Európskej únie, musí prejsť posúdením únijných orgánov. „Spojené štáty už návrh dohody podpísali, my to takisto urobíme,“ oznámil Fico. „Táto dohoda bude základom pre podpis ďalšej medzivládnej dohody, týkajúcej sa výstavby nového bloku jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach v produkcii americkej spoločnosti Westinghouse,“ avizoval premiér. Uistil, že nový jadrový blok bude v stopercentnom vlastníctve štátu.



Vo videu takisto oznámil, že v rámci svojich zahraničných ciest navštívi Činu. „Bude to pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, rád by som využil túto cestu na potvrdenie spoločných ekonomických projektov,“ priblížil Fico. Oznámil tiež, že na zasadnutí vlády 20. augusta by mal kabinet schvaľovať prvé návrhy, týkajúce sa budúcoročného rozpočtu.