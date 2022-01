Heger: Je nevyhnutné, aby sme akýkoľvek konflikt na Ukrajine odvrátili

Na archívnej snímke z 22. decembra 2021 príslušníci ukrajinských ozbrojených síl sledujú, ako špeciálne vozidlo kope zákop na ukrajinsko-ruskej hranici v blízkosti mesta Sumy na severovýchode Ukrajiny. Foto: TASR / AP

Bratislava 26. januára (TASR) - Hrozba voči Ukrajine je aj hrozba pre Slovensko ako jej bezprostredného suseda. Potrebná je deeskalácia napätia a návrat k rokovaciemu stolu. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).zdôraznil. Zároveň podčiarkol, že slovenská strana na diplomatickom poli intenzívne podporuje dialóg s Ruskom, považuje za nevyhnutné vrátiť sa k rokovaciemu stolu a vzájomným dialógom.dodal.Heger tiež uviedol, že Ministerstvo obrany (MO) SR má vypracované obranné plány. Plne dôveruje šéfovi rezortu Jaroslavovi Naďovi (OĽANO). Priblížil, že o situácii budú ďalej hovoriť aj na stredajšom zasadnutí bezpečnostnej rady, kde by mali jej členovia dostať ďalšie bližšie informácie.Deklaroval, že vláda bude dbať na ochranu a bezpečnosť občanov SR.dodal.Naď so šéfom diplomacie Ivanom Korčokom (nominant SaS) v utorok (25. 1.) po bezpečnostnej rade označili situáciu na ukrajinsko-ruskej hranici za mimoriadne vážnu. Korčok označil niektoré ruské požiadavky za neakceptovateľné. Naď poukázal na množstvo ruských vojakov i techniky na hraniciach nášho suseda, aj s dosahom na územie SR. Upozornil i na hrozbu náporu vojnových utečencov z Ukrajiny v prípade aj limitovaného konfliktu.Prezidentka SR Zuzana Čaputová následne vyhlásila, že Slovensko sa musí preventívne pripraviť na všetky scenáre v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Súhlasí s doterajšími krokmi NATO a EÚ. Dôležité je podľa nej urobiť všetko pre to, aby sa situácia nezhoršovala.