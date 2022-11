Premiéri Heger a Fiala zdôraznili dôležitosť jadrovej energie

Praha 11. novembra (TASR) – Slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) a predseda českej vlády Petr Fiala zdôraznili dôležitosť jadrovej energie, ktorá predstavuje stabilný energetický zdroj. Cestu k energetickej stabilite vidia v kombinácii jadra a ďalších nízkoemisných energetických zdrojov. Zhodli sa na tom v piatok na Európskom jadrovom energetickom fóre (ENEF) v Prahe, informuje osobitný spravodajca TASR.



Za jednu z energetických výziev považuje Heger dekarbonizáciu priemyslu. "Je to pre nás priama výzva, s ktorou sa pasujeme," zdôraznil s tým, že požiadavky na elektrickú energiu budú aj v tejto súvislosti stále vyššie. Preto je podľa neho potrebná stabilita zdrojov, ktorú v súčasnosti vidí v jadre.



Fiala poukázal na to, že za súčasnou energetickou krízou stojí najmä Rusko, ale aj skutočnosť, že krajiny podceňovali svoju energetickú bezpečnosť a stabilitu. "Ani Európska únia, ani žiadny európsky štát si nemôžu dovoliť, aby bol do budúcnosti závislý na akejkoľvek tretej strane," uviedol Fiala. Volá po európskej energetickej suverenite, tiež po tom, aby boli energetické zdroje stabilné a čo najčistejšie. Obnoviteľné zdroje podľa neho v súčasnosti nie sú dostatočne stabilné.



"Cestou do budúcnosti sú modulárne reaktory. Je potrebné sa na to pripraviť a vytvoriť v Európe podmienky," zdôraznil Fiala s tým, že dlhodobým cieľom je stabilná a klimaticky udržateľná energetická politika.









