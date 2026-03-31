Premiéri SR a ČR podpísali v utorok memorandum o prehĺbenej spolupráci
Zároveň podpísali aj memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti mierového využitia energie.
Autor TASR
Studénka/Bratislava 31. marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a český premiér Andrej Babiš podpísali v utorok na zámku Nová Horka v meste Studénka memorandum o prehĺbenej spolupráci. Urobili tak v rámci spoločného zasadnutia vládnych kabinetov. Zároveň podpísali aj memorandum o porozumení a spolupráci v oblasti mierového využitia energie. Minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček podpísal s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD) dohody o zdieľanej zodpovednosti za uskladňovanie plynu v zásobníkoch plynu v českej obci Dolné Bojanovice.
Vlády sa podľa Fica aj Babiša stretli v Česku v plných formátoch a prišli všetci ministri. „Urobili sme si inventúru vzájomných vzťahov. Ak sa pozriete do podpísaného memoranda, zistíte, že prakticky v každej oblasti je obrovský priestor na prehĺbenie spolupráce a spoločné projekty,“ podotkol Fico.
Babiš hovorí, že Slovensko a Česko sú najväčší obchodní partneri, české firmy investujú na Slovensku a naopak. „Som rád, že konečne po troch rokoch sme mohli takto spolu riešiť tieto veci v prospech každodenného života našich občanov,“ skonštatoval.
Slovenský premiér zároveň poukázal na to, že krajiny zanedbávajú bilaterálny rozmer vzťahov. „Chodíme do Bruselu a dusíme sa európskou agendou. Trávime hodiny nad problematikou Ukrajiny, trápime sa s témami, s ktorými sa nevieme pohnúť dopredu. A potom sa stretneme bilaterálne a sú z toho obrovské prekvapenia, čo všetko môžeme spoločne urobiť,“ skonštatoval. Spoločné rokovanie nieslo podľa Fica pomenovanie „hlas zdravého rozumu“.
Sú tri témy, ktorým podľa Fica treba venovať pozornosť, a to mier vo svete, energetická bezpečnosť a boj proti nelegálnej migrácii. Ocenil aktívny prístup Babiša na rokovaniach Európskej rady, kde otvára tému cien elektrickej energie.
Slovenská a česká vláda sa v utorok stretli na spoločnom rokovaní na zámku Nová Horka v meste Studénka v Moravskosliezskom kraji. Prvé spoločné rokovanie vlád Slovenska a Česka sa uskutočnilo v roku 2012. Posledné medzivládne konzultácie, ktoré boli plánované na prelom apríla a mája roka 2024, sa neuskutočnili. Vtedajšia česká vláda ich prerušila s odôvodnením, že nesúhlasí s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky. Týkalo sa to postoja SR k vojne na Ukrajine. Predtým spolu vlády rokovali v apríli 2023 v Trenčíne. Doposiaľ sa konalo osem takýchto spoločných zasadnutí.
