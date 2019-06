Premiéri V4 by sa mali vo štvrtok stretnúť v Budapešti

Podľa medializovaných správ by sa premiéri mali rozprávať o spoločných kandidátoch na vysoké posty v EÚ, aby mala V4 spoločné stanovisko na summite, ktorý sa uskutoční v Bruseli 20. - 21. júna.

Bratislava/Skopje/Praha 12. júna (TASR) - Premiéri Vyšehradskej štvorky (V4) by sa mali stretnúť vo štvrtok v Budapešti. Na tlačovej konferencii so severomacedónskym premiérom Zoranom Zaevom to v utorok v Skopje uviedol český premiér Andrej Babiš.



"Dohodli sme sa s premiérmi V4, že sa stretneme vo štvrtok v Budapešti, pretože teraz prebiehajú kľúčové rozhovory o obsadení najdôležitejších postov EÚ," uviedol na tlačovej konferencii český premiér.



Stretnutie by sa malo začať o 11.00 h. Po jeho ukončení sa neplánuje tlačová konferencia.



Maďarská ani slovenská strana sa k stretnutiu nechceli vyjadriť. Tlačové oddelenie poľskej vlády stretnutie pre TASR potvrdilo. "Ako už hovorkyňa vlády informovala na sociálnej sieti, vo štvrtok sa premiér (Mateusz Morawiecki) zúčastní na stretnutí V4 v Budapešti. Hlavnou témou bude otázka obsadenia pozícií v Európskej komisii a v ďalších európskych inštitúciách," uviedol tlačový odbor.



Podľa medializovaných správ by sa premiéri mali rozprávať o spoločných kandidátoch na vysoké posty v EÚ, aby mala V4 spoločné stanovisko na summite, ktorý sa uskutoční v Bruseli 20. - 21. júna.



Už koncom mája prenikli na verejnosť informácie, že spoločným kandidátom V4 na jednu z vysokých pozícií EÚ má byť súčasný podpredseda EK pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Babiš túto informáciu neskôr dementoval. Slovenský premiér Peter Pellegrini uviedol, že Maroš Šefčovič je len jedným z kandidátov, ktorého nomináciu na post predsedu Európskej komisie podporujú krajiny Vyšehradskej štvorky (V4).



Kandidátov na predsedu EK navrhujú lídri členských štátov, ktorí musia vziať do úvahy výsledky eurovolieb, a o ich návrhu hlasuje Európsky parlament.