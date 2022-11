Premiéri V4 prisľúbili pomoc Maďarsku s nelegálnou migráciou

Košice 24. novembra (TASR) - Zabezpečiť ochranu vonkajších hraníc je potrebné v súvislosti s nelegálnou migráciou, zhodli sa na tom predsedovia vlád krajín Vyšehradskej skupiny (V4) počas svojho štvrtkového samitu v Košiciach. Maďarsku zároveň prisľúbili pomoc. Na súčinnosť pri zvládaní migračných kríz vyzvali aj Európsku komisiu (EK).



"Vyjadrili sme Maďarsku nielen deklaratívnu pomoc a podporu, ale aj fyzickú – či už ide o pomoc s vyslaním ďalších policajtov alebo akýchkoľvek aj finančných príspevkov," povedal slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) na spoločnej tlačovej konferencii.



Podľa predsedov vlád V4 s prichádzajúcou zimou rastie aj pravdepodobnosť ďalšej utečeneckej vlny. Maďarský premiér Viktor Orbán pripomenul, že Maďarsko ako jediná krajina čelí migračným vlnám z dvoch strán, pričom na ochranu hraníc minulo už množstvo peňazí. Tvrdí, že je potrebné zamerať sa ešte južnejšie, a to na srbsko-macedónsku hranicu. "Migračný tlak bude len narastať, je férovou požiadavkou V4, aby Európska únia prebrala niečo z tejto záťaže," uviedol.



Podľa slov predsedu poľskej vlády Mateusza Morawieckeho by mala EK urýchlene prijať preventívne kroky súvisiace s ďalšou možnou migračnou krízou a v tomto smere omnoho viac pomáhať krajinám V4.



V rámci záverov samitu odznelo aj to, že Rusko predstavuje hrozbu pre Európu. Čo sa týka energií, podľa slov Morawieckeho je navrhnutý strop ceny ruského plynu privysoký. "Nielen občania Ukrajiny platia vysoké ceny za plyn, ale aj všetci Európania. Vyzývame EK, aby čo najrýchlejšie využila nástroje, ktoré má k dispozícii," vyhlásil. Spoločným cieľom V4 je podľa jej premiérov posilnenie odolnosti energetického systému a zbavenie sa závislosti od ruských fosílnych zdrojov.



Český premiér Petr Fiala dodal, že premiéri V4 sa zhodujú v kľúčových témach, a to napríklad v tom, že Ukrajina si musí udržať svoju suverenitu a územnú celistvosť. Zhodujú sa aj na potrebe ďalšej finančnej pomoci Ukrajine. "Existujú len rozdielne názory v tom, ako to prakticky zrealizovať," doplnil.