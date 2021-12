Premiéri V4 s Macronom rokovali o migrácii a atómovej energii

Na snímke francúzsky prezident Emmanuel Macron hovorí počas tlačovej konferencie po summite predsedov vlád V4 v Budapešti v pondelok 13. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava poľský premiér Mateusz Morawiecki, francúzsky prezident Emmanuel Macron, český premiér Andrej Babiš, maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Eduard Heger pózujú po summite predsedov vlád V4 v Budapešti v pondelok 13. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke slovenský premiér Eduard Heger hovorí počas tlačovej konferencie po summite predsedov vlád V4 a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Budapešti v pondelok 13. decembra 2021. Foto: TASR/AP

Budapešť 14. decembra (TASR) - Migrácia, právny štát, západný Balkán, energetika a v rámci nej zvlášť atómová energia boli hlavnými témami pondelňajšieho summitu predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4), na ktorý pozvali aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.Na spoločnej tlačovej konferencii poľského premiéra Mateusza Morawieckého, predsedu českej vlády Andreja Babiša, maďarského ministerského predsedu Viktora Orbána predseda vlády SR Eduard Heger zdôraznil, že veľmi intenzívnu spoluprácu v rámci V4 treba rozvíjať aj v rámci Európskej únie.povedal Heger a dodal, že uhlíková neutralita je tak dôležitý cieľ z hľadiska klimatickej zmeny, že z neho nemožno za žiadnych okolností zľaviť.Lídri hovorili aj o tom, že ciele Únie musia zohľadňovať aj ich dosahy na najzraniteľnejších tak, aby im bola poskytnutá ochrana. K otázke migrácie Heger zdôraznil, že je nutné zabezpečiť ochranu občanov.zdôraznil slovenský premiér.Podľa Macrona Európa zažila niekoľko migračných kríz po sebe, teraz je to v uplynulých týždňoch Poľsko, ktoré trpí kvôli migrácii generovanej Bieloruskom.K otázke právneho štátu francúzsky prezident podotkol, že ide o mimoriadne citlivú oblasť.dodal Macron.Francúzska hlava štátu informovala, že sa stretla v Budapešti s viacerými opozičnými politikmi.konštatoval a dodal, že nikdy nerobil kampaň v zahraničí, a neurobí tak ani teraz.Odstupujúci predseda českej vlády Babiš vyjadril presvedčenie, že jeho nástupca pochopí význam a silu vyšehradského zoskupenia, ktoré zohráva dôležitú úlohu v Únii. Poznamenal, že existujú názory, ktoré pred istým časom neboli prijateľné, teraz ich však presadzuje niekoľko členských krajín, ako napríklad otvorenie otázky migračnej politiky, pričom v roku 2015 to požadoval iba Orbán.Morawieczki ocenil, že nadchádzajúce francúzske predsedníctvo sa bude zvlášť zaoberať energetikou. "Jedným z vážnych problémov je v súčasnosti vysoká cena plynu, ktorú manipuluje ruský Gazprom," podčiarkol. Podľa poľského premiéra treba zamedziť prevádzačstvu, ako aj tomu, aby ľudí zneužívali ako ľudské štíty, ako to robí bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. V otázke právneho štátu podľa jeho slov musí principiálne platiť, že čo je dovolené v jednej krajine, to musí byť dovolené aj v inej.