Bratislava 31. januára (TASR) – Lekárske fakulty by mali v novom školskom roku zvýšiť počet prijatých uchádzačov o 250, pričom majú preferovať slovenských záujemcov. Vláda SR na to školám poskytne dodatočné prostriedky. Oznámil to predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po piatkovom stretnutí s predstaviteľmi lekárskych vysokých škôl.