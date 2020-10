Premiér: Ľudia s dôkazom o testovaní budú môcť žiť relatívne slobodne

Bratislava 28. októbra (TASR) – Ľudia, ktorí sa zúčastnia na víkendovom celoplošnom testovaní a budú mať certifikát o negatívnom výsledku, prípadne výsledok PCR testu, budú môcť od pondelka žiť relatívne slobodne. Na stredajšej tlačovej konferencii po rokovaní vlády to uviedol premiér Igor Matovič. Vláda prijala nové pravidlá pri obmedzení pohybu. Platiť majú od pondelka do nedele 8. novembra.



„Ľudia, ktorí sa zúčastnia teraz na celoplošnom pretestovaní a budú mať certifikát o absolvovaní tohto testu alebo alternatívne potvrdenie o absolvovaní PCR testu, od pondelka budú môcť žiť relatívne slobodne. Budeme môcť ísť do obchodu či obuvi, potravín. Na rozdiel od tých ľudí, ktorí sa rozhodnú na test nejsť. Tým bude umožnené to, čo bolo doteraz umožnené, čiže viac-menej počas zákazu vychádzania," vysvetlil Matovič nové opatrenia s tým, že pre ľudí s potvrdením o teste sa život vracia do stavu, ktorý platil napríklad minulý piatok.



Pre ľudí, ktorí nebudú mať potvrdenie o teste, budú podľa premiéra platiť výnimky, ako napríklad cesta na pohreb, uzavretie manželstva, krst či starostlivosť o blízku osobu. Urobili tak podľa jeho slov preto, aby nekomplikovali život zodpovedným ľuďom a naplnili aj základné ľudské práva tých, ktorí sa rozhodnú na test nejsť a ostať v domácej karanténe. Dodal, že aj tí majú právo ísť si nakúpiť potraviny, drogériu či lieky. Tento stav bude podľa neho platiť do nedele 8. novembra.



V uznesení tiež časovo vymedzili, kedy si možno dať urobiť PCR test v súkromnom laboratóriu tak, aby jeho výsledky platili pri výnimkách.



Avizoval tiež, že po plošnom pretestovaní Slovenska sa zrejme zavedú aj kontroly na hraniciach. Aktuálne podľa neho nie je ideálne začať s testovaním na hraniciach, pretože by sa muselo vytvoriť zhruba 300 rozličných tímov, aby sa hranice pokryli. Zdôraznil, že teraz je potrebné čo najviac príslušníkov bezpečnostných zložiek či zdravotníkov využiť pri plošnom testovaní.