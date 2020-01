Premiér: Nerezignujme na demokratické hodnoty a túžbu po slobode

Ostrý Grúň/Kľak 19. januára (TASR) - Žijeme v čase, keď fašistické myšlienky opäť ožívajú a hľadajú si svoje plazivé cesty k ľuďom. Preto je dôležité nerezignovať na demokratické hodnoty a túžbu našich predkov po slobode. Počas nedeľného spomienkového podujatia pri príležitosti 75. výročia vypálenia obcí Ostrý Grúň a Kľak v okrese Žarnovica nacistickými jednotkami, to vyhlásil premiér Peter Pellegrini.Ako ďalej uviedol vo svojom príhovore počas stretnutia, na ktorom sa zúčastnili stovky ľudí, je dôležité odolať pokušeniu rýchlych a vábivých sľubov, ktoré nie sú žiadnymi skutočnými riešeniami našich spoločných problémov. Naopak, tie dosiahneme len v spolupráci v národnom zmierení a vzájomnej tolerancii.skonštatoval premiér.Pellegrini vyhlásil, že v roku, keď si pripomíname 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny, chcú spustiť veľký celoslovenský projekt obnovy všetkých vojnových hrobov a pamätníkov vo všetkých obciach a mestách, a tiež miestach, kde boli ťažké boje. V najbližších dňoch sa preto chce stretnúť s predstaviteľmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a s ministerkou vnútra.dodal premiér.Obce Ostrý Grúň a Kľak si dnes pripomenuli udalosti spred 75 rokov. Nacistické jednotky SS spolu so slovenskými prisluhovačmi postrieľali 21. januára 1945 v oboch dedinách spolu 148 obyvateľov. Mala to byť odplata za pomoc partizánom. Toto hnutie odporu malo totiž práve v tejto časti Slovenska silné zázemie.