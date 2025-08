KDH: Premiérov plán kompenzácií nie je adresnou pomocou

Bratislava 3. augusta (TASR) - Plán kompenzácie cien tepla a plynu, ktorý v nedeľu predstavil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), nie je podľa opozičného Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) formou adresnej pomoci. Poslanec Národnej rady SR Jozef Hajko kritizuje nielen rozsah kompenzácií, ale aj zámer financovať náklady prostredníctvom eurofondov.



„KDH dlhodobo hovorí o pomoci adresnej, pretože plošná pomoc je zlá, je finančne náročná a pomáha aj tým, ktorí túto pomoc vôbec nepotrebujú,“ uviedol Hajko. Nepáči sa mu ani to, že stovky miliónov eur, ktoré budú na kompenzácie potrebné, chce vláda nájsť aj v eurofondových zdrojoch. „KDH dlhodobo upozorňuje na to, že eurofondy sa nemajú ‚prejedať‘, že nie sú bankomatom pre túto vládu na ich stranícke kampane,“ upozornil Hajko.



Vyjadril sa aj k informáciám o súhlase EK s návrhom medzivládnej dohody SR a USA o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky, ktorá má byť základom pre ďalšiu medzivládnu dohodu, zameranú na výstavbu nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniaciach. Hajko súhlasí s potrebou zabezpečiť energetickú sebestačnosť našej krajiny, poukazuje však na to, že je nevyhnutné garantovať finančnú udržateľnosť a transparentnosť tohto projektu. „KDH opakovane žiada, aby k tejto téme prebehla riadna odborná diskusia a okrúhly stôl za účasti tak koaličných, ako aj opozičných strán,“ uviedol.



Premiér vo videu na sociálnej sieti v nedeľu uviedol, že sa s ministerkou hospodárstva SR Denisou Sakovou (Hlas-SD) zhodli na tom, že koalícii predstavia návrh energopomoci, ktorá by sa mala týkať 90 percent domácností. Na financovanie by mali poslúžiť aj eurofondy, Fico v tejto súvislosti pripomenul záväzok Európskej komisie pri rokovaní o podpore 18. balíka protiruských sankcií. V súvislosti s medzivládnou dohodou premiér avizoval, že na základe nej má vzniknúť ďalšia medzivládna dohoda o výstavbe nového jadrového bloku americkou firmou Westinghouse.