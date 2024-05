Premiérov stav je stabilizovaný, kampaň pred eurovoľbami sa utlmí

Bratislava 16. mája (TASR) - Stav premiéra Roberta Fica (Smer-SD) po atentáte je naďalej vážny. Viaceré politické strany už potvrdili, že v reakcii na situáciu zrušia alebo obmedzia kampaň pred eurovoľbami. TASR prináša súhrn udalostí.





- Premiér podstúpil päťhodinovú operáciu a je hospitalizovaný na oddelení ARO v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Jeho stav je stabilizovaný, ale nie je mimo ohrozenia života. Rozsah zranení spôsobený štyrmi strelnými ranami je rozsiahly. O vývoji Ficovho zdravotného stavu sa bude pravidelne informovať.



- Vo štvrtok mimoriadne zasadala Bezpečnostná rada aj vláda, na ktorej sa vyhodnocovala aktuálna bezpečnostná situácia. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) avizoval, že všetky rizikové skupiny ľudí budú mať posilnenú ochranu. Polícia potvrdila, že dohliada napríklad na bezpečnosť všetkých poslancov parlamentu, monitoring bol zvýšený napríklad aj v okolí televízií a denníkov.



- Prezidentka Zuzana Čaputová spoločne so svojím nástupcom Petrom Pellegrinim pozvú do Prezidentského paláca lídrov všetkých parlamentných politických strán. Cieľom je upokojiť situáciu a odmietnuť násilie. Vyzývajú tiež všetky politické strany, aby načas prerušili alebo výrazne utlmili kampaň pred blížiacimi sa eurovoľbami. Viaceré koaličné aj opozičné strany už potvrdili, že tak aj urobia.



- Útočníka polícia obvinila z pokusu o úkladnú vraždu. Pracuje sa iba s verziou, že išlo o politicky motivovaný akt. Podozrivý nie je členom žiadnej radikalizovanej politickej skupiny, ide o osamelého vlka. Kroky strelca mali akcelerovať po prezidentských voľbách, s výsledkami ktorých nesúhlasil. Na ďalšie informácie je uvalené embargo Generálnou prokuratúrou SR.



- Policajný prezident Ľubomír Solák upozornil, že po atentáte narástol podiel hybridných hrozieb vo virtuálnom priestore. Polícia preveruje desiatky podozrivých, ktorí na sociálnych sieťach útok schvaľovali. Registruje aj vyhrážky členom vlády a iným politickým špičkám.



- Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby začal v súvislosti s atentátom trestné stíhanie pre marenie úlohy verejným činiteľom, ex offo. Inšpekcia spustila tiež kontrolu týkajúcu sa zásahu policajtov Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií. Inšpekcia koná aj v prípade únikov informácií z polície o prípade.