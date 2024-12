Premiérova cesta do Moskvy poškodzuje SR, tvrdí bývalá vláda Ľ. Ódora

Bratislava 23. decembra (TASR) - Návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) poškodzuje záujmy Slovenska i jeho medzinárodný kredit. Vo vyhlásení k premiérovej nedeľňajšej (22. 12.) návšteve Moskvy a stretnutiu s prezidentom Ruskej federácie Vladimirom Putinom to uviedli členovia tzv. vlády odborníkov premiéra Ľudovíta Ódora.



Poukázali na to, že Fico navštívil krajinu agresora, ktorý Slovensko oficiálne označuje za nepriateľskú krajinu a spojencom Slovenska sa vyhráža jadrovým útokom. "Táto neohlásená, netransparentná zahraničná cesta predsedu vlády a rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sú v priamom rozpore so slovenskými záujmami i prijatými strategickými dokumentami. Poškodzuje slovenskú pozíciu v Európskej únii, ako aj našich politických a bezpečnostných spojencov a vážne zhoršuje obraz našej krajiny v zahraničí," skonštatovali.



Odmietli tiež zdôvodňovanie návštevy úsilím zabezpečiť pre Slovensko dodávky plynu. Upozornili pritom, že Rusko používa energie ako zbraň a nástroj vydierania. "Robert Fico o tom už minimálne od roku 2008 vie, zažil to. Odvtedy trestuhodne zanedbával diverzifikáciu a posilňovanie slovenskej energetickej bezpečnosti," poznamenali.



Kritizujú Fica zároveň za to, že slovne útočí na predstaviteľov Ukrajiny, ktorá sa bráni ruskej agresii a prijíma v tomto zmysle kroky. "Nie je nič nepochopiteľné na tom, že Ukrajinci odmietajú pomáhať prezidentovi Putinovi plniť jeho vojenskú pokladnicu," dodali vo vyhlásení členovia úradníckej vlády v roku 2023.



Predseda vlády SR sa v nedeľu v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Hovorili o vojenskej situácii na Ukrajine, možnostiach mierového riešenia, ako aj bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskom a Ruskom, ktoré chce Fico štandardizovať. Témou rozhovoru bol aj tranzit ruského plynu. Premiér deklaroval, že presadzuje suverénnu politiku na všetky štyri strany, pričom najvyšších predstaviteľov EÚ o svojej ceste a jej účele informoval.