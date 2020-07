Premiér:Podvod som spáchal nevedome, ak ma odvolajú, odídem z politiky

Bratislava 22. júla (TASR) - Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) deklaroval, že ak ho poslanci Národnej rady (NR) SR na štvrtkovej (23. 7.) mimoriadnej schôdzi odvolajú, odíde z funkcie predsedu hnutia a z politiky. Uviedol to na stredajšej tlačovej konferencii s tým, že koaliční poslanci majú voľné ruky pri hlasovaní o dôvere premiérovi. Vyhlásil, že ak spáchal podvod pri svojej diplomovej práci, urobil tak nevedome, pretože si bol istý, že v nej správne citoval zdroje. Doplnil, že pri svojom odvolávaní v parlamente bude prítomný. To, či tam bude celý čas, bude podľa jeho slov závisieť od diskusie.



"Nikdy som sa nesnažil zatajiť, že som vychádzal zo spomínanej štúdie, a som si istý, že som ju aj priamo v diplomovej práci citoval," povedal Matovič v súvislosti s informáciami, že do svojej práce skopíroval texty z dvoch iných publikácií. Poznamenal, že aj preto si dovolil v minulosti iných kritizovať za podobné kauzy, lebo si bol istý, že jeho práca je v poriadku, a nepredpokladal, že texty nie sú správne citované. Za svoju prácu podľa vlastných slov berie plnú zodpovednosť. Podotkol, že štátnice zvládol dobre a nikdy sa titulom nechválil, pretože nie je hrdý na svoj prístup ku škole v posledných rokoch štúdia. Za svoju skutočnú diplomovú prácu opätovne označil svoju firmu a za svoj doktorát samit v Bruseli.



Dodal, že ak by chcel niečo skrývať, prácu by odniesol z knižnice univerzity. Na otázku, či svoju prácu zverejní a dovolí, aby prešla antiplagiátorským systémom, priamo neodpovedal. Zopakoval, že svoju prácu 20 rokov nevidel a ani ju nechce vidieť. Kritizoval novinárov, že nehľadajú pravdu a nepočúvajú s porozumením, pretože sa dokola pýtajú na to isté. Redaktori reagovali tým, že tak robia preto, lebo doteraz jasne neodpovedal na ich otázky.



Matovič poznamenal, že už pred ôsmimi rokmi vyšiel článok o jeho práci, v ktorom sa hovorilo, že sa odvolával na autorov, o ktorých v súčasnosti médiá tvrdia, že ich necitoval. Aktuálne informácie o jeho práci Denník N podľa Matoviča zverejnil účelovo a zákerne, pretože vyšli v deň, keď cestoval na samit v Bruseli.



Matovič bude po prvý raz od nástupu do funkcie čeliť odvolávaniu na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi parlamentu. Dôvodom sú podozrenia z plagiátorstva pri jeho diplomovej práci, ako aj neplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov. Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi podali poslanci Smeru-SD a nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.



Opozícia nemá v pléne dostatok hlasov na odvolanie premiéra. Koalícia Matovičov odchod nežiada. Návrh by preto v pléne nemal prejsť. Pokiaľ by sa však našlo dosť hlasov a premiér by padol, skončila by aj vláda.