Premiér: Pred 75 rokmi sme porazili fašizmus, i dnes musíme zabojovať

Bratislava 8. mája (TASR) - V máji 1945 naši starí a prastarí rodičia porazili fašizmus, ktorý ponižoval ľudskú dôstojnosť. Dnes opäť čelíme hrozbe krízy. Epidémia nového koronavírusu je najťažšou skúškou v Európe od druhej svetovej vojny. Musíme sa zomknúť a zabojovať o našu budúcnosť. Pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny to v príhovore počas galaprogramu v RTVS vyhlásil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Zdôraznil, že jeho vláda urobí všetko pre zvládnutie krízy.



"Vojna zúrila takmer šesť rokov a kosila ľudské životy na každom kroku. Na jej začiatku bola ekonomická kríza, ktorá umožnila vyrásť politikom šíriacim nenávisť. Politikom, ktorí ponúkali jednoduché riešenia a populistickými sľubmi štvali človeka proti človeku," pripomenul predseda vlády s tým, že neľudská ideológia určovala, kto človekom je a kto nie. To sa podľa Matoviča už nesmie nikdy zopakovať.



"Dnes rovnako čelíme hrozbe krízy. Hovorí sa, že epidémia koronavírusu je najťažšou skúškou v Európe od druhej svetovej vojny a my, podobne ako naši predkovia, musíme priniesť obetu v mene víťazstva. Musíme sa zomknúť, zmobilizovať svoje sily a zabojovať o našu budúcnosť," doplnil a zopakoval úspechy Slovenska pri zvládaní krízy s novým koronavírusom.



Premiér zdôraznil, že jeho vláda je pripravená urobiť všetky kroky, aby Slovensko krízu prekonalo a aby sa ekonomika čo najrýchlejšie dostala do normálu. "Aby sme ochránili pracovné miesta a zároveň zodpovedne ochraňovali naše zdravie," podotkol Matovič s tým, že tak ako pri boji proti fašizmu, ani v súčasnej kríze nie sme sami.



"Fašizmus sa podarilo poraziť len vďaka spoločnému postupu víťazných krajín a Slovensko sa stalo jednou z nich. Aj dnes sme súčasťou vyspelej, demokratickej spoločnosti – Európskej únie, ktorá sa začala formovať práve po druhej svetovej vojne a od svojho vzniku plní dôležitú úlohu v napĺňaní mierového odkazu, spolupráce a rovnosti slobodných európskych krajín," uviedol premiér. Dodal, že tak ako naši predkovia dokázali obnoviť vojnou zničenú krajinu, dokážeme to aj my.