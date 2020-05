Premiér: S majiteľmi fitnescentier budeme rešpektovať epidemiológov

Bratislava 25. mája (TASR) - Vláda i majitelia fitnescentier budú spoločne rešpektovať rozhodnutie konzília odborníkov v prípade možného otvorenia týchto športových prevádzok. Verdikt by mal byť známy o 15.00 h. Po stretnutí so zástupcami Únie fitnescentier Slovenska (ÚFS) to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).



Šéf exekutívy prízvukoval, že rozhodnutia o uvoľňovaní opatrení sa neodvíjajú od pocitov, ale od odborného názoru kompetentných ľudí - epidemiológov, infektológov, virológov. "Nie sú to z prsta vycucané veci, niečo, čím chceme niekomu cielene ublížiť," zdôraznil premiér. Podľa jeho slov bolo veľmi prospešné, že majitelia fitnesprevádzok mohli priamo na mieste okrem predstavení svojich argumentov počuť aj protinázor.



Aj Pavol Kiseľ z ÚFS označil diskusiu za konštruktívnu. "Som rád, že sme mohli vysvetliť náš pohľad a podať naše vysvetlenie, prečo si myslíme, že v našich prevádzkach možno dodržať všetky podmienky stanovené hygienikmi," uviedol Kiseľ. Zároveň zdôraznil apolitickosť celej akcie.



Premiér odpovedal tiež na otázku, prečo na sociálnej sieti upozorňoval na to, že podobné akcie sa budú považovať za trestné činy, keď v minulosti takéto protesty podporoval. "Každý štrajk musí mať svoju mieru," povedal premiér. Priznal, že má ambíciu predložiť novelu zákona, sprísňujúcu podľa vzoru iných krajín organizáciu a priebeh protestných akcií.



ÚFS kritizovala fakt, že fitnescentrá neboli otvorené ani v rámci ostatnej štvrtej fázy uvoľňovania opatrení v súvislosti s novým koronavírusom. Majitelia prevádzok sú presvedčení, že vo fitnescentrách vedia zabezpečiť potrebné hygienicko-bezpečnostné podmienky, pripomínajú, že povinnosti sú súčasťou ich bežnej praxe, poukazujú tiež na to, že vytvorili špeciálne smernice pre prevádzku fitnescentier v súčasnom období. Otvorenie fitnescentier podporuje aj štátny tajomník Ministerstva vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ivan Husár (SaS). Naopak, na strane hygienikov, ktorí považujú otvorenie týchto prevádzok za rizikové, stojí minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). ÚFS avizovala na protest blokovanie diaľnice D1 na vstupe do hlavného mesta, blokádu napokon zmenila na spomalenie jazdy. Na znak tohto ústupku ich premiér prijal na osobnom rokovaní.