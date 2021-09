Premiér s monitorovacou skupinou EP hovoril aj o ochrane novinárov

Bratislava 22. septembra (TASR) - Monitorovacia skupina Európskeho parlamentu (EP) pre demokraciu, právny štát a základné práva sa počas aktuálnej návštevy SR zaujímala aj o tému ochrany novinárov. Pred rokovaním vlády o tom médiá informoval predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO).



"Skupine sme predstavili kontúry pripravovaného zákona, ktorý sa týka tejto témy," upozornil Heger, pričom dodal, že oblasť ochrany novinárov má dve roviny. "Jednak je to samotná legislatívna úprava, ktorá sa do konca roka objaví v parlamente, druhou rovinou je všeobecné zvyšovanie úcty a rešpektu k novinárskej profesii. Tam máme na Slovensku ešte hodný kus cesty pred sebou, ale je našou povinnosťou prispieť k tomu, aby sa zvýšila úcta verejnosti k novinárskej profesii," dodal Heger.



Monitorovacia skupina pod vedením holandskej poslankyne Sophie in 't Veldovej podľa neho ocenila aj reformné kroky a proces očisty justície, polície a prokuratúry, ktoré na Slovensku súčasná vláda zaviedla.







Heger sa v prípade novinárskych otázok vyjadril aj k polemikám o možných riešeniach, na ktorých pracuje odborná komisia pre obnovu dôvery v právny štát, a v tomto kontexte i k vyjadreniam koaličného partnera Sme rodina o možnom odchode z koalície, ak nastanú neakceptovateľné zmeny týkajúce sa generálnej prokuratúry a paragrafu 363. Heger upozornil, že aj on má "červené čiary" a jednou z nich je spravodlivosť. "Nikdy neurobím obchod v koalícii na úkor riešení, ktoré presadzujú spravodlivosť, som na to ochotný aj obetovať ústavnú väčšinu," upozornil. Verí však, že riešenia odbornej skupiny nájdu dostatok podpory v koalícii.