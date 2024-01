Fico: Skrátené konanie nemá dosah na dĺžku rokovania o rušení ÚŠP

Bratislava 10. januára (TASR) - Skrátené legislatívne konanie nemá žiadny dosah na to, ako dlho sa bude o návrhu zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) rokovať. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) s tým, že ide o najvýznamnejšiu pripomienku.



"Tento argument úplne odpadá a my budeme veľmi slobodne komunikovať s predstaviteľmi Európskej komisie, že taká doba prerokovania je na Slovensku historická, nevídaná, a preto nie je žiadny dôvod brať na zreteľ tento argument, že sa o ňom rokuje krátko alebo v nejakom zrýchlenom konaní," skonštatoval Fico. Dodal, že v parlamente budú svedkami stoviek vystúpení a tisícov faktických pripomienok.







Predpokladá, že sa o návrhu bude rokovať do marca. Zákon o rušení ÚŠP je podľa Fica široko diskutovaný v médiách, odborne aj laicky.



Na rušení ÚŠP premiér stále trvá, vo funkčnosti ponechajú iba Špecializovaný trestný súd. "Máme k dispozícii všetky odborné podklady, ktoré potvrdzujú, že Generálna prokuratúra ako taká bez akýchkoľvek ťažkostí vie prebrať agendu ÚŠP a zabezpečiť kontinuitu, pokiaľ ide o vyšetrovanie týchto vecí," podotkol Fico.



Postavenie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica považuje za neudržateľné. Lipšic podľa Fica nedáva žiadnu záruku toho, že ÚŠP bude pracovať profesionálne a nestranne.



Navrhovaná novela Trestného zákona podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) harmonizuje trestné sadzby s okolitými krajinami. "My, samozrejme, na jednotlivé poznámky aj od odbornej verejnosti reagujeme a budeme reagovať, či nejakými vyjadreniami, prípadne aj prípravou pozmeňujúcich návrhov," deklaroval minister.



Páchatelia odsúdení na dlhoročné tresty odňatia slobody nemajú v súčasnosti podľa neho motiváciu nahradiť škodu. "Žiaden výsledok z takéhoto trestu odňatia slobody nemáme, pretože páchateľa sme nenapravili a účelom trestného konania má byť v prvom rade naprávať páchateľa," podotkol.